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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan marka olarak 'Türkiye' ibaresinin kullanılmasına ilişkin genelge
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan marka olarak 'Türkiye' ibaresinin kullanılmasına ilişkin genelge

İhraç ürünlerinde, her türlü faaliyet ve yazışmalarda marka olarak "Türkiye" ibaresinin kullanılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 11:15:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan marka olarak 'Türkiye' ibaresinin kullanılmasına ilişkin genelge

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgede, Türkiye Cumhuriyeti devletinin, binlerce yıllık devlet geleneğinin ışığında, kadim Türk milletine yakışır, nitelikli ve değerli çalışmalar gerçekleştirerek milletin kültür ve değerlerini muhafaza etmeyi ve yüceltmeyi temel görevlerinden biri olarak kabul ettiği belirtildi.

Yurt içi ve dışında bu anlayışla sürdürülen çalışmalarda Türk milletinin köklü tarihinden gelen değerlerine büyük bir özen gösterildiği ifade edilen genelgede "Türkiye" markasının ulusal ve uluslararası mecrada ülkenin çatı markası olarak kabul edildiği vurgulandı.

Genelgede şunlar kaydedildi:

"Türkiye ibaresi, Türk milletinin kültür, medeniyet ve değerlerini en iyi şekilde temsil ve ifade etmektedir. Bu kapsamda, ihraç ürünlerimizde "Made in Turkey" yerine "Made in Türkiye" ibaresi kullanılmaya başlanarak ülkemizin uluslararası ticarette gururu olan ürünlerimiz 'Türkiye' ibaresi ile tanıtılmış ve tüm dünya ile buluşturulmuştur. Bundan sonra da her alanda devletimiz ve milletimizin binlerce yıllık birikiminin 'Türkiye' markası altında temsili hedeflenmektedir.

Bu çerçevede, 'Türkiye' markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında, başta diğer devletler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla resmi ilişkilerde olmak üzere, her türlü faaliyet ve yazışmalarda 'Turkey', 'Turkei', 'Turquie' vb. ibareler yerine 'Türkiye' ibaresinin kullanımı konusunda gerekli hassasiyet gösterilecektir."

 

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