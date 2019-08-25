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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Malazgirt Zaferi mesajı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:- "Bu kutlu zaferle Anadolu'yu ebedi yurdumuz yapan kahraman ecdadımız, dünya tarihine damga vurmuş, büyük bir medeniyet kurmuş, Türkiye Cumhuriyeti bu sağlam temeller üzerinde yükselmiştir"- "Adaletli ve merhametli yönetimiyle kendisinden sonraki devlet adamlarına da örnek olan Sultan Alparslan, asırlar boyu Anadolu topraklarında egemen olan barış, hoşgörü ve sevgiyi esas alan anlayışın öncüsü olmuştur"

25 Ağustos 2019 Pazar 16:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Malazgirt Zaferi mesajı"

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'ne ilişkin, "Bu kutlu zaferle Anadolu'yu ebedi yurdumuz yapan kahraman ecdadımız, dünya tarihine damga vurmuş, büyük bir medeniyet kurmuş, Türkiye Cumhuriyeti bu sağlam temeller üzerinde yükselmiştir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, Malazgirt Zaferi'nin, aziz milletin kaderini değiştiren, tarihin akışına yeni bir yön veren, Anadolu'da asırlar boyunca devam edecek kardeşlik, hoşgörü ve dayanışmaya dayalı medeniyetin ilk adımı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Adaletli ve merhametli yönetimiyle kendisinden sonraki devlet adamlarına da örnek olan Sultan Alparslan, asırlar boyu Anadolu topraklarında egemen olan barış, hoşgörü ve sevgiyi esas alan anlayışın öncüsü olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu kutlu zaferle Anadolu'yu ebedi yurdumuz yapan kahraman ecdadımız, dünya tarihine damga vurmuş, büyük bir medeniyet kurmuş, Türkiye Cumhuriyeti bu sağlam temeller üzerinde yükselmiştir. Kahraman ecdadımızdan aldığımız ilhamla bizler de geleceğe emin adımlarla yürürken adaleti, barışı ve hoşgörüyü her şeyin üstünde gören bir anlayışı benimsedik. Cumhuriyetimizi daha aydınlık yarınlara taşırken Malazgirt ruhu her zaman yol göstericimiz olacaktır.

Bu düşüncelerle Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümünde büyük komutan Sultan Alparslan’ı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 16:38
  1. 26 Ağustos Malazgirt Zaferi
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  3. Sultan Alparslan

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