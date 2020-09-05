Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Malatya’ya müjde

Sezai Erhan yeniakit.com.tr

Milletvekili Çalık, Malatya havalimanının mevcut terminal binasının 9 bin 600 metrekare kapalı alana sahip olduğunu, artan yolcu sayısından dolayı yeni bir terminal binasına ihtiyaç duyulduğunu belirterek, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından hazırlanan terminal projesinin mevcut terminal binasına yakın olacak şekilde yaklaşık 50 bin metrekare alan üzerine inşa edileceğini söyledi.

Çalık, son olarak Büyükşehir olan Malatya’ya yakışacak yeni havalimanı terminal projesinin 2020 yılı yatırım programına alınması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a arzı yapıldığını ve bugünde onay çıktığını belirterek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan "Malatya Havaalanı Yeni Terminal Binası" yapımını onayladı ve 2020 yılı yatırım programına alındı. Projenin yatırım programına alınmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız Naci Ağbal'a ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürümüz Hüseyin Keskin’e çok teşekkür ediyorum. Malatya’mıza hayırlı olsun” dedi.



Projenin detaylarını paylaştı

Çalık, havalimanı terminal binasının kapasitesinin 2,5 milyon yolcu olacağını belirterek detaylarıyla ilgili şu bilgiyi paylaştı:

“2 bin 495 metrekare ısı ve güç merkezi binası, 112 metrekare apron bariyer binası ve kanopisi, 87 metrekare havalimanı giriş nizamiye binası ve kanopisi, havalimanı iç bağlantı yolları, 500 araçlık otopark, arıtma tesisi ve altyapılar inşa edilecek.”