Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kuveyt ve Katar’a günübirlik ziyaret

Erdoğan’a ziyaretleri sırasında, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt ziyareti kapsamında, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Kuveyt Emirlik Divanı Bakanı Şeyh Ali Cerrah es-Sabah, Kuveyt Emirlik Protokol Müdürü Khalid el-Abdullah es-Sabah, Türkiye’nin Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Geçen hafta hayatını kaybeden Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’tan sonra görevi devralan Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziyelerini iletti. Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ele alınırken, bölgesel konularla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.



Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra geldiği Katar’da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Başkent Doha’daki Deniz Sarayı’nda 1 saat 10 dakika süren baş başa görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Görüşmede, Erdoğan ve Al Sani’nin, iki ülke arasında ki mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesi imkanları değerlendirilirken, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunuldu.