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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kût'ül-Amâre zaferi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kût'ül-Amâre zaferinin 104 yıl dönümünü sosyal medya hesabın yaptığı paylaşımla kutladı.

2020-04-29 19:37:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kût'ül-Amâre zaferi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Kût'ül-Amâre zaferinin 104. yıl dönümüne dair bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan, ''Milletimizin tüm zor şartlara ve kısıtlı imkânlara rağmen destansı bir mücadeleyle şanlı tarihimize altın harflerle kazıdığı #KutülAmare Zaferi’nin 104. yıl dönümü kutlu olsun. Tüm şehitlerimizi rahmetle, hürmetle ve minnetle yâd ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

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