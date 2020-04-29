Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kût'ül-Amâre zaferi paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kût'ül-Amâre zaferinin 104 yıl dönümünü sosyal medya hesabın yaptığı paylaşımla kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Kût'ül-Amâre zaferinin 104. yıl dönümüne dair bir paylaşımda bulundu.
Erdoğan, ''Milletimizin tüm zor şartlara ve kısıtlı imkânlara rağmen destansı bir mücadeleyle şanlı tarihimize altın harflerle kazıdığı #KutülAmare Zaferi’nin 104. yıl dönümü kutlu olsun. Tüm şehitlerimizi rahmetle, hürmetle ve minnetle yâd ediyorum.'' ifadelerini kullandı.