Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Konya Büyükşehir’e ödül

Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi’nde kurulan Kapsül Teknoloji Platformu, Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) düzenlediği Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması’nda ödüle layık görüldü.

TBB’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yenilikçi fikirleriyle Türkiye’nin belediyecilik pratiğine farklı bir bakış açısı kazandıran tüm katılımcıları, özellikle de dereceye giren belediyeleri tebrik etti.

Programda Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışmasına katılarak dereceye giren 22 belediyeye ödülleri takdim edilirken; Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Kapsül Teknoloji Platformu ile kazandığı “Genç Dostu Şehir Projesi Fikir Ödülü”nü Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı.

“Herkese teşekkür ederim”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Kapsül Teknoloji Platformu ile amacımız; nitelikli insan gücüne, katma değerli üretime, milli savunma ve teknoloji çalışmalarına katkı sunarak Konya’mızı teknoloji üstlerinden biri haline getirmek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve bizleri ödüle layık gören herkese teşekkür ederim” dedi.

Konya’nın turizm zenginliğine güç katacak olan Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nin temeli Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla atıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya’mızı tarım ve sanayi şehri vasfının yanında turizm şehri yapmak için de büyük çaba sarf ediyoruz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nin temeli Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla atıldı. Çatalhöyük’ün ülkemizin ve insanlığın en önemli arkeolojik değerlerden biri olduğunu belirten Bakan Ersoy, Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nin Konya’nın turizm zenginliğine yeni bir değer ve güç katacağını belirtti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya’mızı tarım ve sanayi şehri vasfının yanında turizm şehri yapmak için de büyük çaba sarf ediyoruz” diye konuştu.

Çatalhöyük kazı alanı bölgesinde düzenlenen temel atma töreninde konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan, binlerce yıllık tarihi ile kadim ve görkemli bir geçmişe sahip olan Konya’nın, tüm dünyada bu bakımdan ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi. Başkan Altay, “Biz Konya’mızı tarım ve sanayi şehri vasfının yanında turizm şehri yapmak için de büyük çaba sarf ediyoruz. Bu konuda yaptığımız çalışmalara ve Konya’nın kültürüne, turizmine verdiği özel desteklerden dolayı Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çatalhöyük’ün daha fazla tanınması için kolları sıvadık

Dünyanın en önemli değerlerinden biri olan Çatalhöyük’ün milattan önce 9.000’lere dayanan geçmişi ile hem dünyanın en önemli arkeolojik sit alanlarından biri hem de insanlık tarihinin en eski yaşam alanı olarak öne çıktığını vurgulayan Başkan Altay, “Tanıtım ve Karşılama Merkezimizin uygulanacağı alan için 26 bin 439 metrekare Belediyemiz tarafından kamulaştırıldı. Proje tamamlandığında hem Çatalhöyük’ün tanıtımına hem de bölgemizde turizmin gelişimine büyük katkı sağlayacak. Amacımız; Çatalhöyük’ü her anlamda dünyanın en önemli çekim merkezlerinden biri haline getirmek” dedi.

Çatalhöyük keşfedildiğinde bir çığır açmıştır

Programa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nin Konya’nın turizm zenginliğine yeni bir değer ve güç katacağını belirtti. Bakan Ersoy, “Çatalhöyük, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde hak ettiği yeri almış olan ülkemizin ve insanlığın en önemli arkeolojik değerlerden biridir. Çatalhöyük keşfedildiğinde bir çığır açmıştır. Efes, Hattuşa, Zeugma, Truva, Aslantepe ve daha niceleri paha biçilmez birer ziynet misali, Türkiye’nin dört bir yanına serpilmiş gibidir. İşte Göbeklitepe insanlık tarihinin sıfır noktası olarak medeniyetimize dair bilgi ve anlayışımızda yeni bir dönem başlatmıştır” ifadelerini kullandı.

Dünyada ses getirecek şehir...

Bakan Ersoy, 2023 yılı itibarıyla Konya’nın sadece sanayisiyle ve tarımıyla değil, turizmiyle de çok ciddi şekilde anlatılacağını, dünyada ses getirecek bir şehir olacağını söyledi.

Konya’da tarihi doku ortaya çıkıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Alaaddin Tepesi çevresinde başlattığı dış cephe sağlıklaştırma çalışmalarını sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin tarihi dokusuna uygun olarak titizlikle yürütülen Alaaddin Tepesi çevresindeki binaların dış cephelerinin iyileştirmesinde ilk etabın tamamlandığını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda İller Bankası hibesiyle yürütülen projenin ikinci etabın planlanan şekilde devam ettiğini belirten Başkan Altay, “Proje tamamlandığında Alaaddin Caddesi’ndeki tüm binaların payitaht şehir Konya’ya yakışır hale gelmesini arzu ediyoruz. Konya’mızın vizyon projelerinden olan ve şehrin çehresini değiştirecek projeyi, bölgeye en az rahatsızlık verecek şekilde bitirmek için çaba sarf ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Altay, Konya’nın bütün projelerine destek olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük’e teşekkür ederek, projenin Konya için hayırlı olmasını diledi.

Proje kapsamında ilk etapta 12 bina, 60 bağımsız bölümün dış cephesi yenilenirken; ikinci etapta 40 binanın cephe rehabilitasyonu tarihi dokuya uygun şekilde yürütülecek. İkinci etabın yaz aylarında tamamlanması planlanıyor.