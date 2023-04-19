Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KK'ya tokat gibi cevap: Sen kimi aptal yerine koyuyorsun!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen partisinin Denizli mitinginde halka hitap etti.

Gelecek dönem önceliklerinin başına alacakları aile kurumunun güçlendirilmesi ve gençlerin desteklenmesiyle ilgili başlıkları paylaşan Erdoğan, Türkiye'deki 85 milyon vatandaşın hangi köken, inanç, meşrepten olursa olsun aynı büyük ailenin birer ferdi olduğunu söyledi.

Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve Cumhuriyete kadar bu vatan topraklarında kurulan tüm devletlerin temelinde ailenin olduğunu vurgulayan Erdoğan ailenin kendileri için "kutsal" olduğunun altını çizdi.

Erdoğan, "CHP, LGBT'leri besleyebilir. CHP, terör örgütünün parlamentodaki uzantısı HDP'yle beraber, bunlar LGBT'cidir. Bunlardan LGBT'ye aykırı bir söz duydunuz mu? İYİ Parti'den bir söz duydunuz mu? Peki masanın etrafındaki o diğer yavrucuklardan bir ses duydunuz mu? Çünkü bunlarda aile kutsiyeti diye bir şey yok. Ama biz ailemizin kutsiyetine inanıyoruz." diye konuştu.

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Bu nedenle 14 Mayıs seçimlerinin önemini vurgulayan Erdoğan, "Dünyada ve ülkemizde aile kurumunu yıkmaya, çocuklarımızı ve gençlerimizi sapkın akımların pençesine itmeye yönelik kampanyalar hız kazandı. Bu tehditlere karşı ailemizi ve evlatlarımızı, maddi ve manevi tedbirlerle koruyacağız. Ülkemizin ürettiği doğal gaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla kuracağımız Aile ve Gençlik Bankası bunun ilk adımı olacak." ifadesini kullandı.

"Ev hanımlarımızın daha kısa sürede emekli olabilmelerini sağlayacağız"

Aile Kalkanı Programı ile ev hanımlarından çocuk ve gençlere kadar ailenin tüm bireylerine destek vereceklerini işaret eden Erdoğan şöyle konuştu:

"İlk müjdemiz ev hanımlarına. Evlerimizin yükünü çeken ev hanımlarımıza emeklilik hakkı getiriyoruz. Emekli olmak isteyen ev hanımlarımızın primlerinin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız. Yıpranma hakkı da vererek, ev hanımlarımızın daha kısa sürede emekli olabilmelerini sağlayacağız. İkinci müjdemiz gençlerimize. Eğitimlerinden iş kurmalarına ve evliliklerine kadar her aşamada gençlerimizin yanında yer alıyoruz. Kimi hibe kimi faizsiz kredi şeklindeki maddi desteklerle gençlerimizi hayata hazırlıyoruz. Evlenmek isteyen gençlerimize 2 yılı ödemesiz, 48 ay vadeli faizsiz 150 bin lira kredi vereceğiz. Böylece gençlerimiz maddi sıkıntıya düşmeden, kolayca altından kalkabilecekleri şartlarla yuvalarını kurabilecek. Üçüncü müjdemiz ailenin tüm fertlerine. Her ailede en az bir kişinin istihdama katılmasını temin edeceğiz. Bir başka ifadeyle en az bir bireyinin çalışmadığı aile bırakmayacağız. Bu amaçla istihdam edilen kişinin gerekirse sigorta primini gerekirse maaşının bir kısmını devlet olarak biz karşılayacağız."

Erdoğan, bugüne kadar verdikleri her sözü tuttuklarını ve yerine getiremeyecekleri hiçbir şeyi söylemediklerini belirterek "Bu sözlerimizi hayata geçireceğimizi en iyi sizler biliyorsunuz. Denizli'den öyle bir ses verin ki altta Akdeniz'e, karşıda Ege'ye, üstte Marmara'ya kadar duymayan kalmasın. Denizli, 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? Denizli, 14 Mayıs'ta 21 yıllık kazanımlarımızı daha da ileri taşıyor muyuz? Denizli, 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın inşası için 'bismillah' diyor muyuz? Denizli, 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam diyor muyuz?" diye sordu. Alandakilerden "evet" yanıtını alan Erdoğan, "Maşallah, Denizli şimdiden kararını vermiştir. Ege'nin göz bebeği Denizli'ye de böylesi yakışır" diye konuştu.

"Artık mazide kaldığını sandığımız bu zihniyet yeniden hortladı"

Erdoğan, eski Türkiye'de iki anahtar vaadiyle gelip insanları ellerindeki anahtarlarından da edenlerin olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Artık mazide kaldığını sandığımız bu zihniyet yeniden hortladı. Bir gün, 'Şu kadar milyar dolar buldum ülkeye getireceğim.' diyor, arkasına bakıyorsunuz ülkeyi Londra tefecilerine teslim etme niyeti çıkıyor. Ertesi gün, 'Bilmem ne kadar milyar dolar getireceğim.' diyor, arkasına bakıyorsunuz, sosyal medya dedikodularını gerçek sanan hastalıklı bir ruh hali çıkıyor. Ya bay bay Kemal, bu Londra'nın tefecilerinin işi gücü yok da sana niye bu kadar parayı versin ya? Kaldı ki bunlar tefeci, bu işleri çok iyi bilir. Peki şimdi soruyorum, bay bay Kemal bu 200 milyar doları getirdin de nereye boca ettin? Nerede bu para? Ben şimdi halkıma soruyorum, inanıyor musunuz bu adama? Madem getirdin hadi söyle bakalım yerini, adresini söyle, bilelim. Hayatı bu adamın yalan. 200 milyar dolardan bahsediyor, 200 lira değil, 200 milyar dolar. Londra'nın tefecileri bu kadar aptal mı ya? Sen kimi burada aptal yerine koyuyorsun? Türk milleti senin bu yalanlarına inanmaz ve inşallah 14 Mayıs'ta da sana gereken dersi verecek."

"Hiçbir engelin hiçbir tuzağın bizi engellemesine izin vermedik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet için hep büyük hayaller kurduklarını ama hiçbir zaman hayal satmadıklarını belirterek hep ayakları yere basan programlar, projeler uyguladıklarını, yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Türkiye'yi 21 yılda 3,5 trilyon dolar yatırıma bu şekilde kavuşturduklarına dikkati çeken Erdoğan, Türkiye'de milli geliri göreve geldiklerinde 3 bin 600 dolarken şimdi 10 bin 650 dolara çıkardıklarını anlattı.

"Bunu biz yaptık biz bay bay Kemal, laf ola beri gele yok" diyen Erdoğan, bu başarılara ulaşmanın da kolay olmadığını, Türkiye'nin nüfusu artarken çok daha büyüdüğünü aktardı.

Türkiye'nin nice saldırılara maruz kalırken çok daha güçlendiğini vurgulayan Erdoğan, "Dünyamızda ve bölgede nice zorlu sınama yaşanırken biz hep kendi yolumuza yürüdük. Hiçbir engelin hiçbir tuzağın bizi engellemesine izin vermedik" dedi.