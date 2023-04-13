Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Togg tepkisi! 1 milyon Togg için tarihi açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal D ve CNN Türk ortak yayınında Fulya Kalfa moderatörlüğünde Ahmet Hakan, Hande Fırat, Abdulkadir Selvi ve Zafer Şahin'in sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Kılıçdaroğlu'na Togg tepkisi

Gelip benim Togg fabrikamı gezemedi. Bakanım Varank ile gezsin dedim. Rıfat Bey ile gezerse olurmuş. Fabrikanın yerini bilmiyor, üretime inanmıyor. Kime satacaksınız diyor. Millet sırada. Malum Aliyev de Anadolu Kırmızısı'nı seçmişti.

(Kılıçdaroğlu'na Togg verilecek mi?) Dışardakilerle olan ilişki farklı. Nasılsa parası var ödemeyi yapsın alsın.

"7 yılda 1 milyon Togg yollarda"

Togg ile kampanya yapmak kamu bankaları için iyi bir fırsat olacaktır. Ben kendilerine çağrıda bulunuyorum. Böyle bir zemini oluşturmaları için böyle bir adımı atmayı düşünüyorum. Nasıl konutta böyle bir adım atıldı, Togg'da da böyle bir adım atılabilir. Tek endişem Togg'un araç yetiştirme durumu ne olur? Çünkü talep çok fazla. Togg'un tüm yönetimiyle görüşmeleri yapıp, kamu bankalarını süratle bir araya getireceğiz. Önümüzdeki 7 yılda 1 milyon Togg yollarda olacak. Yollarda Togg'u görmek bize ayrı bir zevk verecek. Bu akıllı aracın yanında güçlü bir motora sahip. Kendileri ile şunu da konuşmak istiyorum. Acaba Togg'un zırhlısını da yapabilir misiniz? İş adamları için olabilir, makam araçları için olabilir. Zırhlıda en ileri olan şu an Mercedes. Buradan tabi Gürcan Bey'e seslenmiş oluyoruz. Bunun da çalışmasını mesai arkadaşları ile yapacaktır diye düşünüyoruz.

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