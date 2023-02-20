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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ta kritik açıklamalar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ta kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta yaptığı konuşmada, "Kalıcı konutlarla ilgili somut adımları atma aşamasına geldik. Mart ayı için 45 bin 67 konutun adımını atarak inşasına başlıyoruz. 11 ilimizde 200 bin konutun inşası için ilk adımı atıyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 19:41:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ta kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli, Hatay'dan sonra Kahramanmaraş'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunarak "Sadece mart ayı içinde 11 ilimizde 200 bin konutun inşası için ilk adımı atıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş'ta önemli açıklamalar açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları da şöyle: Felaketin büyüklüğünü bizzat yerinde gördüm. Arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği bir dönemde tekrar Kahramanmaraş'tayız. Her iki depremin de merkez üssü olan Kahramanmaraş hala yaralarını sarmaya devam ediyor. Barınma için kurulan çadırların sayısı 40 bini konteynerlerin sayısı 3 bini buldu. Kahramanmaraş'taki binaların neredeyse 3'te 1'i oturulamaz hale gelmiştir. Kahramanmaraş'ı Kahramanmaraş olarak depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. Altyapısı kontrol edilecek güvenliği temin edilen yerlere elektrik, su ve doğalgaz verilmeye başlandı. Deprem bölgesinin tamamında 10 bin konteyner kuruldu 65 bini kurulumu tamamlanacak.

Kalıcı konutlarla ilgili somut adımları atma aşamasına geldik. Mart ayı için 45 bin 67 konutun adımını atarak inşasına başlıyoruz. 11 ilimizde 200 bin konutun inşası için ilk adımı atıyoruz. Takip eden aylarda bu adımı ne kadar olması gerekiyorsa o seviyeye kadar çıkaracağız. Bundan önceki deprem afetlerinde nasıl hayata geçirdiysek burada da gerçekleştireceğiz. Yeni konutlarımız 3-4 katı geçmeyecek şekilde güvenli yerlerde inşa edilecek. Ülkemizde TOKİ ve kentsel dönüşüme karşı çıkan zihniyetin bu inadından vazgeçeceğine inanıyorum. Depremzelerimiz için yaptığımız her yardım sizlerin hakkıdır, mutlaka istifade etmelisiniz. Devletimizin gücü, milletimizin gönül zenginliği bunları karşılayacak güçtedir. Kahramanmaraşlı kardeşlerime sesleniyorum 'Kahramanmaraş için hemen şimdi' diyerek bu şehre sahip çıkalım. Geçici barınma için nereye giderse gitsin önümüzdek yılın ilk baharında kendi memleketindeki hayatına başlamış olsun. Bu affet birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi asla parçalayamaz. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerime bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.

Bahçeli de açıklamalarda bulundu

MHP Lideri Bahçeli açıklamalarda bulunuyor. MHP Lideri Bahçeli'nin açıklamaları şöyle: Bu büyük felaketi aşacağız. Hepimiz tekrar normal hayatımıza döneceğiz. Tüm ihtiyaçlar karşılanacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Her konuda yanında olacağız.

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Yorumlar

Hiç kimse adaletsizligin fanatikligin bize helal başkasına haram düşüncesini

Beynine adapte etmiş olan , tekrar tekrar depremlere hazır olun. 

Fay hattının gidişatını kırılışının yön degiştirmesini

İyi takip etmek, olası diger depremin can ve mal kaybını azaltacak. Prof abiler Allahdan saglik devletten aylik , yetişdirdiginiz bilinçsiz talebelerinizin bedellerini ödeyin, yoksa bu milletin ahdı hepimizi yakacak.
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