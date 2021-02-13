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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Topbaş mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Topbaş mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakk'a yürüyen eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş için sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 16:53:00 - 2021-02-13 17:05:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Topbaş mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, tedavi gördüğü hastanede Hakk'a yürüdü.

Topbaş'ı vefatı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Erdoğan Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim.

Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.

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