Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran ve Rusya'ya Suriye çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yaptığı açıklamada, ''Tahran’daki görüşmelerimizde terörle mücadele gündemimizin bir numaralı konusuydu. Suriye, terör örgütlerinin yuvası haline gelmiş durumda. Dolayısıyla Suriye'ye karşı gerek Rusya gerekse İran'ın bir tavır belirlemesi gerekir.'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

İranlı muhataplarımızla temaslarımıza ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele alma fırsatı bulduk. Farklı alanlarda 8 belge imzaladık İran ile. İkili ticaret hacmimizi 30 milyar dolara çıkarma hedefimiz var. Aramızdaki görüşme gerçekten samimi geçti. 8 anlaşmayı da imzalamak suretiyle buradaki konseyi başarılı şekilde tamamlamış olduk. Putin ile görüşmemiz çok daha farklı geçti. Putin - Zelenskiy olayında biz çok önemli bir rol oynuyoruz. Sayın Putin ile malum Batının yaklaşım tarzı siyasetçilere yakışan yaklaşım tarzı değil. Savaşın oluşturduğu konjektüre rağmen ikili ilişkilerimizdeki konuları ele aldık. Aramızda bazı anlaşmazlıklar var ama olumlu bir görüşme oldu. Terörle mücadele bir numaralı konuydu.Suriye, terör örgütlerinin yuvası haline gelmiş durumda. Dolayısıyla Suriye'ye karşı gerek Rusya gerekse İran'ın bir tavır belirlemesi gerekir. Özellikle Fırat'ın batısında ve doğusunda terör örgütü saldırılarına devam ediyor. Bu mücadelede kararlılığımızı sayın Putin'e bizzat aktardım.