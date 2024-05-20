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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun alkollü Roma gezisine tepki!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun alkollü Roma gezisine tepki!

Yeniakit Publisher
2024-05-20 23:10:00 - 2024-05-20 23:14:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun alkollü Roma gezisine tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin parasını gazetecileri alkollü geziye götürerek kendi keyfine göre harcayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 3 saat süren Kabine Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu. 

Erdoğan, "Alkol, içki, uyuşturucu gibi insan sağlığını ve aileyi tehdit eden belalarla mücadelede geniş bir yelpazede devletin sorumlulukları ayrıntılı bir şekilde ifade edilmiştir." ifadelerini kullanarak yerel seçimlerde el değiştiren belediyelerde içki tüketiminin yaygınlaştırıldığını söyledi.

"31 Mart seçimlerinde el değiştiren bazı belediyelerin, görüyoruz ki ilk icraatlarından biri içki tüketiminin yaygınlaştırılması oluyor." şeklinde konuşan Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İtalya'nın başkenti Roma'ya yandaş gazetecilerle birlikte yaptığı alkollü geziyi eleştirdi.

"Belediyelerin görevi şarap festivaline götürmek değil!"

"Kimse kusura bakmasın belediyelerin görevi kamusal alanda içkiyi özendirici işler yapmak, gazetecileri özel uçaklar tutup şarap festivallerine götürmek değil, insanları alkol belasından uzak tutmaya çalışmak olmalıdır." diyen Erdoğan sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Biz bunların hiçbirini masum adımlar olarak değerlendirmiyoruz. Aile müessesesiyle bireyin ruh ve vücut sağlığını tehdit eden her türlü politikanın karşısındayız. Nesli ifsat edici girişimlere de müsamahayla yaklaşmayacağız. Güçlü aile yapısının tesisi için üzerimize düşen her görevi sorumluluk bilinciyle adım adım, fert fert planlayarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz."
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