Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İbrahim Kalın’a yeni görev

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinin ardından oluşturulan Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ilk toplantısını Çankaya Köşkü’nde yaptı. İki saat süren toplantıda Kurul Başkanvekilliği’ne Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın getirildi. Toplantıda kurulun işleyişi, önümüzdeki dönemde bakanlıklarla koordinasyon içinde atılacak adımlar konuşuldu. Toplantıda ana hatlarıyla uluslararası ilişkilerle Türkiye’nin yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü terörle mücadele operasyonları da gündeme geldi. Erdoğan’ın 12 kurul üyesinden uluslararası ilişkiler, güvenlik politikaları ve ikinci 100 günlük icraat planı kapsamındaki projeler konusunda uyum halinde çalışma talimatı verdiği belirtildi. Erdoğan, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu toplantısının ardından MİT Başkanı Hakan Fidan’ı da kabul etti. Görüşme 30 dakika sürdü.