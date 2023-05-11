Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan HÜDA PAR açıklaması!

"HÜDA PAR geçmişinde bir terör örgütü ile anılıyor. HDP ve PKK bağı nedeniyle Millet İttifakı’nı eleştiriyorsunuz. AK Parti ve HÜDA PAR iş birliği hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna cevap veren Erdoğan, "HÜDA PAR'ın geçmişte bu terör örgütüyle anılması olayı tamamen HDP'nin kendisine çıkış yolu araması kaynaklı." dedi.

"HÜDA PAR'ın geçmişteki terör örgütüyle alakası yok." ifadesini kullanan Erdoğan şöyle devam etti:

Öyle bir durum söz konusu olsa bizim beraber yürümemiz söz konusu olmazdı. Biz HÜDA PAR'ı Kürt vatandaşlarımızın siyasallaşması konusu nedeniyle beraber yürüyelim istedik. Bunun yanında da vatanseverlik noktasında HDP ile mukayese edilmeyecek seviyede konumu var. HÜDA PAR'ın böyle bir durumu söz konusu değil. Kesinlikle bir siyasallaşmanın gayreti içinde olan bir siyasi partidir. Bu seçimlere tamamıyla onlar kendi logolarıyla girmek konusunda adım atmışlardır. O da parlamentoya adım atmak ve sesini daha ideal çıkarmak içindir. Onlara yapılan yakıştırmaları kabul etmem mümkün değil.