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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hırvatistan'a 'geçmiş olsun' telefonu
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hırvatistan'a 'geçmiş olsun' telefonu

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, meydana gelen deprem dolayısıyla Milanoviç'e ve Hırvat halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 19:32:00 - 2020-12-29 20:00:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hırvatistan'a 'geçmiş olsun' telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile telefon görüşmesi yaptı.

Erdoğan'dan Hırvat mevkidaşına 'geçmiş olsun' telefonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, Hırvatistan'da meydan gelen deprem nedeniyle Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç’e ve Hırvat halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkiye'nin "kara gün dostu" olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, arama kurtarma başta olmak üzere, gerekebilecek tüm yardımları temin etmeye hazır olduklarını ifade etti.

Hırvatistan'da deprem

Merkez üssü Hırvatistan'ın Petrinja şehri olan ve yerel saatle 12.20'de meydana gelen depremde 1 çocuğun hayatını kaybettiği açıklanırken, 20'den fazla yaralının ise hastanelere sevk edildiği belirtildi.

Petrinja merkezli deprem bölge ülkeleri Bosna Hersek ve Sırbistan'da da hissedilirken, depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı.

Petrinja'da dün de art arda 5 büyüklüğünde 2 deprem meydana gelmiş, bazı binalar hasar görmüştü.

Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem
Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem

Aktüel

Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem

AFAD ve Türk Kızılay Hırvatistan'a yardım için hazır
AFAD ve Türk Kızılay Hırvatistan'a yardım için hazır

Aktüel

AFAD ve Türk Kızılay Hırvatistan'a yardım için hazır

Hırvatistan'daki depremde bir çocuk hayatını kaybetti
Hırvatistan'daki depremde bir çocuk hayatını kaybetti

Aktüel

Hırvatistan'daki depremde bir çocuk hayatını kaybetti

 

 

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