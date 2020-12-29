Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hırvatistan'a 'geçmiş olsun' telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile telefon görüşmesi yaptı.

Erdoğan'dan Hırvat mevkidaşına 'geçmiş olsun' telefonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, Hırvatistan'da meydan gelen deprem nedeniyle Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç’e ve Hırvat halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkiye'nin "kara gün dostu" olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, arama kurtarma başta olmak üzere, gerekebilecek tüm yardımları temin etmeye hazır olduklarını ifade etti.

Hırvatistan'da deprem

Merkez üssü Hırvatistan'ın Petrinja şehri olan ve yerel saatle 12.20'de meydana gelen depremde 1 çocuğun hayatını kaybettiği açıklanırken, 20'den fazla yaralının ise hastanelere sevk edildiği belirtildi.

Petrinja merkezli deprem bölge ülkeleri Bosna Hersek ve Sırbistan'da da hissedilirken, depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı.

Petrinja'da dün de art arda 5 büyüklüğünde 2 deprem meydana gelmiş, bazı binalar hasar görmüştü.