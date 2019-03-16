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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’Halepçe’ mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halepçe katliamının yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Halepçe katliamında hayatlarını kaybeden Kürt kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.

16 Mart 2019 Cumartesi 23:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’Halepçe’ mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halepçe katliamının yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Halepçe katliamında hayatlarını kaybeden Kürt kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halepçe’de yaşanan kimyasal saldırılar nedeniyle gerçekleşen katliamın 31. yıldönümünde resmi Twitter hesabından yayınladığı mesajında, "31 yıl önce Halepçe’de binlerce sivilin kimyasal saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin vicdanlarda açtığı yara bugün de tazeliğini korumaktadır. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Halepçe katliamında hayatlarını kaybeden Kürt kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 23:33
  1. doğa

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