Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Afrika'da açılış
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika ziyareti kapsamında Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği kançılarya binasının açılış törenini gerçekleştirdi.26 Temmuz 2018 Perşembe 16:49
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti temasları kapsamında Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği kançılarya binasının açılış törenini gerçekleştirerek bölgedeki Müslüman topluma ait okulların öğrencileri ve vatandaşları ile fotograf çektirdi.
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