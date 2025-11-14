  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Şehitlerimiz oradan uğurlandı! Mürted Hava Üssü ismi nereden gelmiştir?

Ortaköy'de facia! Bir aile yok oldu… 2 çocuk ve anne hayatını kaybetti baba yoğun bakımda

Son günlerde 3 kişi hayatını kaybetti! Vatandaş şimdi merak ediyor: Midye yararlı mı zararlı mı?

Emniyet harekete geçti! Gıda zehirlenmesi skandalı sonrası flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit babasına başsağlığı: Onlar artık Peygamberimizin komşusu!

CHP kurultayından hemen önce neler olmuş neler! Kara paralara ‘emanetçi döviz’ formülü

Dağda biten terörist şehirde kamerada! Yetkililer sadece izliyor

Yıl sonu enflasyon beklentisi açıklandı

Şehidimizin son mesajı ortaya çıktı! “Keşke öyle olsa”

2 yaşındaki Aren’e darp: Anne duruşmalardan kaçıyor: Mahkeme yakalama emri çıkardı
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimseden korkmadan hakkı savunacağız
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimseden korkmadan hakkı savunacağız

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimseden korkmadan hakkı savunacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yarım asrı bulan siyaset hayatımızda bize olan teveccühü boşa çıkarmadık emanete halel getirmedik. Başta baş örtüsü yasakları olmak üzere en zorlu engelleri, en çetin badireleri aşmayı başardık. Bundan sonra da kimseden korkmadan, asla geri adım atmadan hakkı savunacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul AKM’de düzenlenen, Uluslararası İnsan Hakları Konferansı ve Yankılar Sergisi Açılış Programı’nde açıklamalar yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Programımıza teşrif eden misafirlerimize hoş geldiniz diyorum.

Bu kıymetli sergiyi tertipleyen vakfımıza, organizasyonda emeği geçen her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. İnsan hakları ve adalet konusunda çok güçlü iki ses olan Şule Yüksel Şenler ve Malcom X'in mücadelesini anlatan serginin hayırlı olmasını diliyorum. Gençlerimizin bu sergiyi ziyaret etmesini tavsiye ediyorum. Kendilerinden önceki dönemde ne zorluklar verildiğini bu sergide görebilecek.

Şule Yüksel Şenler hanımefendiyi minnetle, özlemle yad ediyorum. Vakfımızı da ayrıca tebrik ediyorum. Şule hanımın mirasına sahip çıkan vakfımızın çalışmalarını takdir ediyorum.

Terbiye ailede başlar. Ailede ise bu daha çok anneye düşmektedir. Vakfımızın MEB ile imzaladığı protokol ile bu çalışmaları yeni bir merhaleye taşıdığını görüyoruz.

Diğer taraftan ortaya koyduğu mücadele ile tüm dünyada hafızalara kazınan Malcom X'i de rahmetle hürmetle anıyorum. Zorbalara ve zorbalıklara boyun eğmedi, ırkçılığa meydan okudu, eşitsizliğe baş kaldırdı. Yaşadıkları çağa mühürlerini vuran her iki ismin ortak özelliği de şuydu zulüm kimden gelirse gelsin hakkı ve hakikati sonuna kadar savunmak, dönmemek, sapmamaktı.

Bedeller ödeyen bu her iki isim hem tarihteki hem kalplerdeki yerlerini almışlardır. Rabbim bizi de onların gittiği yoldan ayırmasın diyorum. Kalpleri bizimle atan, ümmet olma şuurunu sözleri ile yürekleri ile ortaya koyan kardeşlerime selamlarımı muhabbetlerimi gönderiyorum.

Ateşkesin ardından İsrail ihlallerine rağmen yaralarını sarmaya çalışan Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere Sudan'da Somali'de ve daha çok yerde zor günler geçiren kardeşlerime buradan dayanışma mesajlarımı yolluyorum.

Kelime anlamı itibariyle Şule, ışık alev parıltı demektir. 6 yıl önce dualar ile ebediyete uğurladığımız Şule Yüksel Şenler, adalet ve hakikat ışığının Türkiye'deki en güçlü yansımalarından biri olmuştur. Şahsımın ve değerli eşimin hayatında özel yeri olan Şule ablamız konferansları ile röportajları ile, kalemi ile bizlere güçlü miras bırakmıştır. Kılık kıyafet özgürlüğünün tam anlamıyla sağlandığı bir ülke için fedakarca çalışmıştır. Bugün bize özgürlüklerden dem vuran faşist odakların radarına girmiştir, kara listelere adı büyük harflerle yazılmıştır. Defalarca tehdit edilmiş, evi kundaklanmış ama taviz vermemiş, fikrin surlarına iman ve mücadelenin sancağını dikmişti.

Malcom X henüz çocukken ırkçı ve ayrımcı sistemin mağduru olmuştu. Henüz çocukken evleri kundaklanmış, babasını ırkçı bir cinayete kurban vermişti. Irkçılık ve ayrımcılığa karşı isyan bayrağını açan Malcom X de aynı yollardan geçmiş ve canı pahasına mücadele etmiştir. Yalnızca ten renginden dolayı dışlanan siyahilerin yükselen sesi olmuştur. O da birilerini rahatsız etmiş ve birilerinin öfkesini üzerine çekmiş, onun da evi kundaklanmış, defalarca hedef alınmış ve 40 yaşında menfur bir suikast ile hayatını kaybetmiştir.

Zulüm, baskı ve ayrımcılık olduğu sürece buna direnenler de olacaktır. Yarım asrı bulan siyaset hayatımızda bize olan teveccühü boşa çıkarmadık emanete halel getirmedik. Başta baş örtüsü yasakları olmak üzere en zorlu engelleri, en çetin badireleri aşmayı başardık. Bundan sonra da kimseden korkmadan, asla geri adım atmadan hakkı savunacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit babasına başsağlığı: Onlar artık Peygamberimizin komşusu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit babasına başsağlığı: Onlar artık Peygamberimizin komşusu!

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit babasına başsağlığı: Onlar artık Peygamberimizin komşusu!

Selvi: Cumhurbaşkanı Erdoğan da İmralı ziyaretine yeşil ışık yaktı!
Selvi: Cumhurbaşkanı Erdoğan da İmralı ziyaretine yeşil ışık yaktı!

Gündem

Selvi: Cumhurbaşkanı Erdoğan da İmralı ziyaretine yeşil ışık yaktı!

Adıyaman’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti öncesi hazırlıklar sürüyor
Adıyaman’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti öncesi hazırlıklar sürüyor

Aktüel

Adıyaman’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti öncesi hazırlıklar sürüyor

Erdoğan’ın Gazze hamlesi ile İsrail köşeye sıkıştı. ‘Kendimizi Türk Boğazı’nda bulabiliriz'
Erdoğan’ın Gazze hamlesi ile İsrail köşeye sıkıştı. ‘Kendimizi Türk Boğazı’nda bulabiliriz'

Gündem

Erdoğan’ın Gazze hamlesi ile İsrail köşeye sıkıştı. ‘Kendimizi Türk Boğazı’nda bulabiliriz'

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Astsubayı tekme tokat dövenlerden şaşkına çeviren özür videosu! Sedat Peker detayı tam bomba
Gündem

Astsubayı tekme tokat dövenlerden şaşkına çeviren özür videosu! Sedat Peker detayı tam bomba

Kayseri’de bir astsubayın darbedilmesiyle gündeme gelen iki kişi, olaydan aylar sonra dikkat çeken bir özür videosu yayınladı. Şahısların he..
Özel’in hafızasında ‘şehit’ kalacak mı?
Gündem

Özel’in hafızasında ‘şehit’ kalacak mı?

Yolsuzluktan tutuklu CHP’li eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çetebaşı olduğu asrın yolsuzluk soruşturmasını pişkinlikle sulandırmak için ..
'Devletin Dini İslâm Olsaydı?'
Aktüel

'Devletin Dini İslâm Olsaydı?'

Kadir Bekil Mirat Haber'de yazdı: İslâm'ın temel hedefi, bireyin ve toplumun dünya-ahiret saadetini temin etmektir. Bu çerçevede kumar, içki..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23