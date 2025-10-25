Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'siz denklem kurulamıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları:

Aziz İstanbullular, yarınlarımızın mimarı sevgili gençler, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Şehirlerin sultanı aziz İstanbul'da sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. 81 ildeki tüm vatandaşlarımıza selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında davamıza gönül veren yol arkadaşlarıma yine sizlerin şahsında canı gönülden şükranlarımı sunuyorum.

Salonlara sığmayan şu coşkunuz için sizi yürekten selamlıyorum. Gençler, ya siz ne kadar güzelsiniz ya! Allah sizi nazardan saklasın. Şu güzelliğiniz dağları deler aşar. Mevla şu muhabbetimizi daim eylesin. Rabbim zihnimizi, fikrimizi, gayemizi sabit kılsın.

Onlar bizi şikayet etti, biz halkla kucaklaştık

Yoğun ve titiz bir saha çalışmasının nihai değerlendirme toplantısı olarak gördüğüm 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. 49 gün gibi çok kısa bir sürede 81 ilde 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nı başarıyla tertipleyen yol arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. 49 gün boyunca sahada ter döken her bir kardeşimin emeklerine sağlık.

Ana muhalefet partisi ülkemizi yabancılara şikayet turları düzenlerken biz milletimizle kucaklaştık. Türkiye'nin dört bir ucunda işçisinden emeklisine 2 ayda yüzbinlerce vatandaşımızla bir araya geldik.

Şikayet listesi uzun

Toplumun tüm kesimlerinin nabzını tuttuk. Tabii CHP'li belediyelerde işimiz daha çok zor. CHP'li belediyelerin alameti farikası olan yolda kalan otobüslerden akmayan musluklara, yolsuzluk iddialarına kadar birçok sorun bize iletildi. Şikayet listemiz biraz daha uzun. Son iki seçimde el değiştiren yerel yönetimlerdeki dertlerin kabarıklığı bizim açımızdan da ibretlikti.

Bu hareket erdemliler hareketidir

Yol haritamıza yeni şeklini veriyoruz. AK Parti yolunu da yönünü de milletin belirlediği bir partidir. Bu hareket erdemliler hareketidir.

Bu güne kadar ne yaptıysak halk için yaptık. Milletin rotasından başka merciler edinenler bu hareketin içinde yaşama şansı bulamadılar. Milletin rehberliği konusunda şüphe taşıyanlar bu harekete ayak uyduramadılar.

Tüm samimiyetimle söylüyorum AK Parti Türkiye'de kurumsal teşkilatlanmayı adeta inşa eden bir partidir. Kendimizi sürekli yenileyerek, durmak yok yola devam diyoruz.

Milletimize mahcup olmamak için ne gerekiyorsa yapacağız dedik. Yaptık ve yapıyoruz.

Türkiye'siz denklem kurulamıyor

Dün milletimizin hasretle beklediği müjdeyi paylaştık. Yüzyılın konut projesini tanıttık. Bunlardan yüz binini inşallah İstanbul'da inşa edeceğiz. Konut projemizin bir kez daha milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Sancılı bir dönemden geçiyoruz. Savaşlar çevremizi tehdit ediyor.

Suriye'den Gazze'ye, Körfez'den Rusya Ukrayna arasındaki çatışmaya kadar hiçbir yerde Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor.

Türkiye attığı kararlı adımlarla artık küresel bir güce dönüşüyor. Bugün barış, huzur, istikrar denince akla ilk Türkiye geliyor. Şefkat ve merhamet, adalet denince zihinlerde ilk bu aziz millet canlanıyor.

Türkiye Yüzyılı'na giden yolda ilk sırada yarım asırlık terör musibetinden ülkemizi kurtarmak yer alıyor. Bu meselenin çözülmesini istemeyen odakların tuzaklarına düşmeyeceğiz. Aramıza nifak sokmak isteyenlere aldanmayacağız. Önce Terörsüz Türkiye'yi sonra Terörsüz bölgeyi bu ülkenin evlatlarına kazandıracağız.

Bugünkü toplantımızın hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum.

Gençler durmak yok, yola devam.