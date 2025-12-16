DEM Parti ile AK Parti’nin görüşeceği tarih belli oldu
Terörsüz Türkiye süreci ile partileri ziyaret etmeye devam eden DEM Parti İmralı heyetinin Ak Parti ile görüşmesinin cumartesi günü saat 14.00'te yapılacağı açıklandı.
DEM Parti İmralı Heyeti, siyasi partilere ziyaretleri kapsamında 20 Aralık Cumartesi saat 14.00’te AKP'yi TBMM'de ziyaret edecek.
Bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret eden DEM Parti İmralı Hayeti'nin CHP'ye yapmayı planladığı görüşme Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı üzerine ileri bir tarihe ertelenmişti.