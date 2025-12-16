Dünyanın en iyi 10 turizm şehri açıklandı: Türkiye’den de bir şehir listede

Dünyanın en iyi 10 turizm şehri belli oldu. Listeye Türkiye'den sadece Antalya girdi.

'Dünyanın En İyi 10 Turizm Destinasyon'u açıklandı. Zirve listede Antalya beşinci sırada yer alırken, Türkiye'den ilk 10'a giren ilk ve tek şehir olma başarısını gösterdi.

İLK 10'A GİREN İLK VE TEK ŞEHİR OLDU

Uluslararası pazar araştırma devi Euromonitor International tarafından hazırlanan "Dünyanın En İyi 10 Turizm Destinasyonu"nu (Top 10 Cities for Tourism Performance in 2025 Index) yayımladı. Antalya listeye girerek büyük bir başarıya imza attı, Paris, Dubai ve New York gibi dünyanın en tanınan şehirleriyle rekabet etti. Şehirler 6 temel başlık altında 50'den fazla göstergeye göre seçiliyor.

ZİRVEDE HANGİ ŞEHİRLER VAR?

1- Orlando- ABD

2- New York- ABD

3- Mekke- Suudi Arabistan

4- Paris- Fransa

5- Antalya- Türkiye

6- Medine- Suudi Arabistan

7- Los Angeles -ABD

8- Dubai- Birleşik Arap Emirlikleri

9- Cancun- Meksika

10- Kyoto- Japonya