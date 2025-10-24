Emine Erdoğan, Başkan Erdoğan'ın siyasi hayatında dönüm noktası olan şehri açıkladı

Türk milletinin eşine az rastlanır bir memleket sevgisi olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bu öyle büyük bir sevgidir ki kalbimizden taşar, türkülere, şiirlere nakşolur." dedi. Emine Erdoğan, şair Cahit Külebi'nin "Yurdum" isimli şiirinin "Ağladığım senin içindir, Güldüğüm senin için, Öpüp başıma koyduğum ekmek gibisin." dizelerini okuyarak, "İşte, biz de Siirt'i böyle severiz." dedi. Siirt'e ilişkin Erdoğan, "O, bizim sarp dağların başına konmuş bembeyaz karları, kırmızıya bürünmüş nar bahçeleri ve yemyeşil fıstık ağaçlarıyla, gören herkesi, hayran bırakan veleyemizdir. Hepimizin ortak sevdası ve gururudur. Her kültürün, inancın ve dilin, kendini evinde hissettiği bir ana kucağıdır." ifadesini kullandı. Emine Erdoğan, İstanbul'da doğup büyüdüğünü, her ne kadar ailecek İstanbul'da olsalar da evlerinin kapısından içeri giren herkesin kendini Siirt'te hissettiğini belirterek şöyle devam etti: "Tenceremizden Siirt yemeklerinin kokusu yükselir, babamın diline bir Siirt türküsü dolanır, Siirt'in zarafeti annemin ellerinde şekillenir, nakış olurdu. Annem ve babam, geleneklerimizin yaşatılması ve biz çocuklarına öğretilmesinde hep çok hassas davrandılar. Ailemin Siirt'e yaptığı sık ziyaretler çocukluğumun en güzel anılarıdır. Misafirperverliğin, ikram kültürünün, komşuluk ilişkilerinin en nadide örneklerini bu ziyaretlerde tecrübe ettim. Dayanışmanın dertleri küçültüp, sevinçleri büyüttüğünü Siirt'in munis insanlarında gördüm. Bir Siirt kızı olmaktan hayatım boyunca hep çok gurur duydum. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki bugün yürüttüğüm tüm projelerin temelini çocukluğumda öğrendiğim bu değerler oluşturuyor."