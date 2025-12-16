  • İSTANBUL
Kültür Sanat
5
Yeniakit Publisher
4 bin 500 yıllık kurutulmuş meyve bulundu! 77 yıl sonra ortaya çıktı!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
4 bin 500 yıllık kurutulmuş meyve bulundu! 77 yıl sonra ortaya çıktı!

Kayseri'de bulunan Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri kazılarında, yaklaşık 4 bin 500 yıl öncesine ait kurutulmuş meyveler bulundu.

#1
Foto - 4 bin 500 yıllık kurutulmuş meyve bulundu! 77 yıl sonra ortaya çıktı!

Kayseri tarihini 6 bin yıl öncesine dayandıran arkeolojik bulgu ve belgelerin gün ışığına çıkarıldığı ve 'Anadolu tarihinin başladığı yer' olarak bilinen Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri'nde yapılan kazılarda elma, üzüm gibi meyveler kurutulmuş halde bulundu.

#2
Foto - 4 bin 500 yıllık kurutulmuş meyve bulundu! 77 yıl sonra ortaya çıktı!

"1948 YILINDA BAŞLAYAN KAZILARDA KURUTULMUŞ MEYVELER BULUNDU" Kayseri-Sivas kara yolu üzerinde bulunan ve 77 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin en uzun arkeolojik kazılarından olan Kültepe-Kaniş-Karum Ören Yeri'nde Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu başkanlığındaki kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle devam ediyor. 1948 yılında başlayan ve aralıksız devam eden kazılarda kurutulmuş meyveler de bulundu.

#3
Foto - 4 bin 500 yıllık kurutulmuş meyve bulundu! 77 yıl sonra ortaya çıktı!

4 BİN 500 YIL ÖNCESİ Bulunan meyvelerin Anadolu botaniğine katkı sunacağını ifade eden Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, "Günümüzden 4 bin 500 yıl öncesindeki alanlarda yaptığımız çalışmalarda, kutsal oda olabilecek bir mekan araştırdık. Bu odanın içinde önceki sezonlarda çok sayıda tanrı, tanrıça tasvirlerini taşıyan figürler bulmuştuk. İkinci odada da aynı şekilde çok sayıda figürler gelmeye başladı. Bunların yanında büyük ihtimalle hasır sepetlere konulmuş ya da bez torbalar içinde çok sayıda kurutulmuş meyve de bulduk."

#4
Foto - 4 bin 500 yıllık kurutulmuş meyve bulundu! 77 yıl sonra ortaya çıktı!

"KIZILCIK KURUTMASINA ANADOLU’DA ÇOK RASTLAMAK MÜMKÜN DEĞİL" Kulakoğlu, "Kurutulmuş meyveler arasında net olarak söyleyebileceklerimiz; küçük elma, üzüm ve kızılcık meyvelerinin kurutulmuş bir biçimde bulduk. Bunların günlük hayatta kullanılmış olmasını beklersiniz ama bu meyveler muhtemelen törenler sırasında tüketilen meyve kurularıydı. Üstelik meyve kurusu Kayseri’de hala popülerdir. Bütün dönemlerde elma, üzüm kurutulur. Kızılcık kurutmasına Anadolu’da çok rastlamak mümkün değil, hatta şimdiye kadar yoktu. Bunları bizim paleobotanik ekibimiz kimliklendirdi, ne tür cins olduğunu onlar söyledi. Bence Anadolu’nun botaniğine ve meyve türlerine bir katkı yapacağını düşünüyorum" dedi./ kaynak: mynet

