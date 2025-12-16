4 bin 500 yıllık kurutulmuş meyve bulundu! 77 yıl sonra ortaya çıktı!

"KIZILCIK KURUTMASINA ANADOLU’DA ÇOK RASTLAMAK MÜMKÜN DEĞİL" Kulakoğlu, "Kurutulmuş meyveler arasında net olarak söyleyebileceklerimiz; küçük elma, üzüm ve kızılcık meyvelerinin kurutulmuş bir biçimde bulduk. Bunların günlük hayatta kullanılmış olmasını beklersiniz ama bu meyveler muhtemelen törenler sırasında tüketilen meyve kurularıydı. Üstelik meyve kurusu Kayseri’de hala popülerdir. Bütün dönemlerde elma, üzüm kurutulur. Kızılcık kurutmasına Anadolu’da çok rastlamak mümkün değil, hatta şimdiye kadar yoktu. Bunları bizim paleobotanik ekibimiz kimliklendirdi, ne tür cins olduğunu onlar söyledi. Bence Anadolu’nun botaniğine ve meyve türlerine bir katkı yapacağını düşünüyorum" dedi./ kaynak: mynet