Yerli Malı Haftasında büyük dönüşüm: Kuruyemiş kek çocukları gitti! Altay, Togg, Kızılelma çocukları geldi

Muş'taki Mollabaki İlkokulu’nda Yerli Malı Haftasını kutlayan çocuklar, Kızılelma, Akıncı, TCG Anadolu, Gökbey, Hürkuş, Kirpi, Göktürk ve Togg gibi Türkiye’nin yerli ve milli projelerini çizdi. Ardından bu çizimler, yapay zeka destekli bir video ile canlandırıldı. Videoda önce çocuklar çizimleriyle ekrana geliyor, ardından çizimdeki ürünler hareketlenerek gerçeğine dönüşüyor.

Bu çalışma sadece görsel bir video değil, Türkiye’nin geldiği noktaya dair güçlü bir mesaj taşıyor. Bir zamanlar kek, kuruyemiş ve mevyelerin yerli malı olarak konuşulduğu sınıflarda artık milli teknoloji hamlesi konuşuluyor. Yerli Malı Haftası, tüketimden üretime, sofradan sanayiye evrilmiş durumda. Ortaya çıkan görüntüler, Türkiye’nin artık çocuklarına kuruyemiş değil, gelecek anlattığını gösteriyor.