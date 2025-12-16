Yerli Malı Haftasında büyük dönüşüm: Kuruyemiş kek çocukları gitti! Altay, Togg, Kızılelma çocukları geldi
Yerli Malı Haftası yıllarca Türkiye’de sınıflarda toplanan kuruyemiş, kek, pasta ve meyve tabaklarıyla anılırdı. Artık bugün bambaşka bir tablo var. Öğrenciler, Yerli Malı Haftası’nı artık yerli ve milli savunma sanayii ve ileri teknoloji ürünleriyle kutluyor.
Muş'taki Mollabaki İlkokulu’nda Yerli Malı Haftasını kutlayan çocuklar, Kızılelma, Akıncı, TCG Anadolu, Gökbey, Hürkuş, Kirpi, Göktürk ve Togg gibi Türkiye’nin yerli ve milli projelerini çizdi. Ardından bu çizimler, yapay zeka destekli bir video ile canlandırıldı. Videoda önce çocuklar çizimleriyle ekrana geliyor, ardından çizimdeki ürünler hareketlenerek gerçeğine dönüşüyor.
Bu çalışma sadece görsel bir video değil, Türkiye’nin geldiği noktaya dair güçlü bir mesaj taşıyor. Bir zamanlar kek, kuruyemiş ve mevyelerin yerli malı olarak konuşulduğu sınıflarda artık milli teknoloji hamlesi konuşuluyor. Yerli Malı Haftası, tüketimden üretime, sofradan sanayiye evrilmiş durumda. Ortaya çıkan görüntüler, Türkiye’nin artık çocuklarına kuruyemiş değil, gelecek anlattığını gösteriyor.
Gündem
'Sözcü’nün Yeşili'nin ifadesi ortaya çıktı: Gözlerimi bağlayıp beni Yılmaz Özdil'e götürdüler!
Gündem
Efsane valinin oğlunun yönettiği kentte 'böcek' skandalı! MHP’li Tokat Belediye Başkanı: Aldığımız duaları dinlemişlerdir