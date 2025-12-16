  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Yerli Malı Haftasında büyük dönüşüm: Kuruyemiş kek çocukları gitti! Altay, Togg, Kızılelma çocukları geldi
Gündem

Yerli Malı Haftasında büyük dönüşüm: Kuruyemiş kek çocukları gitti! Altay, Togg, Kızılelma çocukları geldi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yerli Malı Haftası yıllarca Türkiye’de sınıflarda toplanan kuruyemiş, kek, pasta ve meyve tabaklarıyla anılırdı. Artık bugün bambaşka bir tablo var. Öğrenciler, Yerli Malı Haftası’nı artık yerli ve milli savunma sanayii ve ileri teknoloji ürünleriyle kutluyor.

Muş'taki Mollabaki İlkokulu’nda Yerli Malı Haftasını kutlayan çocuklar, Kızılelma, Akıncı, TCG Anadolu, Gökbey, Hürkuş, Kirpi, Göktürk ve Togg gibi Türkiye’nin yerli ve milli projelerini çizdi. Ardından bu çizimler, yapay zeka destekli bir video ile canlandırıldı. Videoda önce çocuklar çizimleriyle ekrana geliyor, ardından çizimdeki ürünler hareketlenerek gerçeğine dönüşüyor.

Bu çalışma sadece görsel bir video değil, Türkiye’nin geldiği noktaya dair güçlü bir mesaj taşıyor. Bir zamanlar kek, kuruyemiş ve mevyelerin yerli malı olarak konuşulduğu sınıflarda artık milli teknoloji hamlesi konuşuluyor. Yerli Malı Haftası, tüketimden üretime, sofradan sanayiye evrilmiş durumda. Ortaya çıkan görüntüler, Türkiye’nin artık çocuklarına kuruyemiş değil, gelecek anlattığını gösteriyor.

Sydney'deki katliamı durduran Suriyeli kahraman zengin oldu
Sydney'deki katliamı durduran Suriyeli kahraman zengin oldu

Dünya

Sydney'deki katliamı durduran Suriyeli kahraman zengin oldu

'Sözcü’nün Yeşili'nin ifadesi ortaya çıktı: Gözlerimi bağlayıp beni Yılmaz Özdil'e götürdüler!
'Sözcü’nün Yeşili'nin ifadesi ortaya çıktı: Gözlerimi bağlayıp beni Yılmaz Özdil'e götürdüler!

Gündem

'Sözcü’nün Yeşili'nin ifadesi ortaya çıktı: Gözlerimi bağlayıp beni Yılmaz Özdil'e götürdüler!

Efsane valinin oğlunun yönettiği kentte 'böcek' skandalı! MHP’li Tokat Belediye Başkanı: Aldığımız duaları dinlemişlerdir
Efsane valinin oğlunun yönettiği kentte 'böcek' skandalı! MHP’li Tokat Belediye Başkanı: Aldığımız duaları dinlemişlerdir

Gündem

Efsane valinin oğlunun yönettiği kentte 'böcek' skandalı! MHP’li Tokat Belediye Başkanı: Aldığımız duaları dinlemişlerdir

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23