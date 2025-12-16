  • İSTANBUL
Dünya Yüzümüze tokat gibi çarpan feryat: Bu yaşamak mı! Ümmet nerede?
Dünya

Yüzümüze tokat gibi çarpan feryat: Bu yaşamak mı! Ümmet nerede?

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yüzümüze tokat gibi çarpan feryat: Bu yaşamak mı! Ümmet nerede?

İki milyar Müslüman’ın bir ekmek ulaştırmaktan bile aciz kaldığı Filistin’de şiddetli yağışlar insanları zor durumda bırakıyor. Çadırlarda hayatlarını devam ettirmek zorunda kalan Filistinliler, ümmetin sessizliğine isyan ediyor.

Gazze Belediyeler Birliği, bölgeyi etkisi altına alan yeni bir alçak hava dalgasının etkisinin öncekine göre daha ağır olabileceği konusunda uyararak acil müdahale çağrısında bulundu. Gazze Belediyeler Birliği ile Gazze Belediye Başkanı Yahya Serrac, AA muhabirine pazartesi akşam saatlerinde bölgede etkisini gösteren yeni alçak hava dalgasına ilişkin bilgi verdi.

Serrac daha önceki Byron fırtınasının etkilerinden henüz toparlanamamış bölgede yeni dalganın yol açacağı ciddi tehlikeler karşısında uyarıda bulundu. Yeni hava dalgasının etkisiyle güvenli barınakları ve ısınma imkanı olmayan bölge sakinlerinin yaşadığı zorlukların daha da arttığını kaydeden Serrac, alçak kesimlerde ve zorla yerinden edilenlerin yoğun şekilde kaldığı bölgelerde su altında kalma riskinin olduğuna dikkati çekti. Filistinli yetkili, “Yeni alçak basıncın etkileri, yıkılmış altyapı ve müdahale imkanının yokluğu nedeniyle önceki dalgalardan daha ağır olabilir.” dedi.

FİLİSTİNLİ ÇOCUĞUN İSYANI: ÜMMET NEREDE

Öte yandan, bölgede yaşanan insanlık dramı, Filistinli mazlumları zor durumda bırakıyor. Yayınlanan bir videoda çadırı sular altında kalan bir çocuk, ümmetin sessizliğine isyan etti. “İnsanlık nerede, ümmet nerede” diyen Filistinli, “Bu yaşamak mı, bu nasıl bir hayat? Allah bize yeter” ifadelerini kullandı.

Dünya

Terör devletinden sinsilik! Gazze'yi sessizce yutan 'sarı hat'
İsrail'in Gazze'de bir araca düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinli şehit oldu
İsrail'in Gazze'de bir araca düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinli şehit oldu
Gazze’de denizde saldırı! İsrail askerleri balıkçıları alıkoyup tekneleri havaya uçurdu
Gazze’de denizde saldırı! İsrail askerleri balıkçıları alıkoyup tekneleri havaya uçurdu
Gazze'de şehit sayısı 70 bin 665'e yükseldi
Gazze'de şehit sayısı 70 bin 665'e yükseldi
Sisi rejimi bağlantılı çeteler Gazze'ye giden yardımları yağmalıyor!
Sisi rejimi bağlantılı çeteler Gazze'ye giden yardımları yağmalıyor!
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İsyan! Nisyan

"Çadırlarda hayatlarını devam ettirmek zorunda kalan Filistinliler, ümmetin sessizliğine isyan ediyor" hep isyan hep isyan! Hani zorluğa sabır tavsiyeleri! Allah sabredenlerle beraber değil mi!? Ayrıca kazanan Filistin di size göre!?

Aykut şen

2 milyar müslüman mı nerede ? Ülkemizden örnek verelim yuzde 90 muslüman deniyor zorlasan yüzde 5 ancak çıkar ortalık ben müslumanın diyen ama hiç bir emrine uymayanlarla dolu hele ki ülkemizin yarısı yahudiden beter bir zihniyete sahip suriyede muslümanları kıyma yapıp birbirine yedirenleri savunanlar vardı herkes kim oldugunu biliyor ne müslümanı ne ?
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
