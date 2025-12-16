Yüzümüze tokat gibi çarpan feryat: Bu yaşamak mı! Ümmet nerede?

Gazze Belediyeler Birliği, bölgeyi etkisi altına alan yeni bir alçak hava dalgasının etkisinin öncekine göre daha ağır olabileceği konusunda uyararak acil müdahale çağrısında bulundu. Gazze Belediyeler Birliği ile Gazze Belediye Başkanı Yahya Serrac, AA muhabirine pazartesi akşam saatlerinde bölgede etkisini gösteren yeni alçak hava dalgasına ilişkin bilgi verdi.

Serrac daha önceki Byron fırtınasının etkilerinden henüz toparlanamamış bölgede yeni dalganın yol açacağı ciddi tehlikeler karşısında uyarıda bulundu. Yeni hava dalgasının etkisiyle güvenli barınakları ve ısınma imkanı olmayan bölge sakinlerinin yaşadığı zorlukların daha da arttığını kaydeden Serrac, alçak kesimlerde ve zorla yerinden edilenlerin yoğun şekilde kaldığı bölgelerde su altında kalma riskinin olduğuna dikkati çekti. Filistinli yetkili, “Yeni alçak basıncın etkileri, yıkılmış altyapı ve müdahale imkanının yokluğu nedeniyle önceki dalgalardan daha ağır olabilir.” dedi.

FİLİSTİNLİ ÇOCUĞUN İSYANI: ÜMMET NEREDE

Öte yandan, bölgede yaşanan insanlık dramı, Filistinli mazlumları zor durumda bırakıyor. Yayınlanan bir videoda çadırı sular altında kalan bir çocuk, ümmetin sessizliğine isyan etti. “İnsanlık nerede, ümmet nerede” diyen Filistinli, “Bu yaşamak mı, bu nasıl bir hayat? Allah bize yeter” ifadelerini kullandı.

