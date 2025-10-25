Ahmet Hakan, “Erdoğan, DEM’in son dönemlerdeki tutumundan memnun değil” dedi, “ama”sını bakın nasıl açıkladı

SONUÇ DÖRT: Türk askeri Gazze'ye gidecek mi? Erdoğan'ın mesajlarından çıkardığım sonuç: Bu konuda müzakereler sürüyor. Henüz netleşmiş bir durum yok. SONUÇ BEŞ: Gazze'nin imar ve inşası... Bu da çok önemli bir konu. Bunun için finans desteği şart. Erdoğan'ın mesajlarından çıkardığım sonuç: Körfez gezisinde en ağırlık verdiği konulardan biri bu olmuş.