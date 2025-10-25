  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Ahmet Hakan, "Erdoğan, DEM’in son dönemlerdeki tutumundan memnun değil" dedi, "ama"sını bakın nasıl açıkladı

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ahmet Hakan, “Erdoğan, DEM’in son dönemlerdeki tutumundan memnun değil” dedi, “ama”sını bakın nasıl açıkladı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın son Körfez gezisi dönüşünde yaptığı açıklamaları yedi başlıkta değerlendirdi. Hakan, Erdoğan'ın mesajlarında dikkat çeken noktalardan birinin DEM Parti'ye bakışı olduğunu yazdı. Hakan, "Erdoğan'ın mesajlarından çıkardığım sonuç: DEM'in son dönemlerdeki tutumundan memnun değil ama DEM'den umudunu da kesmemiş," dedi.

1
#1
Foto - Ahmet Hakan, "Erdoğan, DEM’in son dönemlerdeki tutumundan memnun değil" dedi, "ama"sını bakın nasıl açıkladı

Hakan şöyle yazdı: "SONUÇ BİR: Son Körfez gezisinin en önemli amacı Katar ve Umman'dan Eurofighter savaş uçaklarını almaktı. Erdoğan'ın mesajlarından çıkan sonuca göre: Bu amaca ulaşılmış. Çok yakında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine bu uçaklar girecek.

#2
Foto - Ahmet Hakan, "Erdoğan, DEM’in son dönemlerdeki tutumundan memnun değil" dedi, "ama"sını bakın nasıl açıkladı

SONUÇ İKİ: Gündemde KKTC seçimi var. Erdoğan'ın mesajlarından çıkardığım sonuç: Tufan Erhürman'a beklenenin ötesinde sıcak bir yaklaşım var. Erdoğan, Erhürman'ın ilk mesajlarından memnun.

#3
Foto - Ahmet Hakan, "Erdoğan, DEM’in son dönemlerdeki tutumundan memnun değil" dedi, "ama"sını bakın nasıl açıkladı

SONUÇ ÜÇ: Gazze'de ateşkesin sürmesi... En önemli gündem bu. Erdoğan'ın mesajlarından çıkardığım sonuç: Türkiye işi şansa bırakmıyor. Özellikle İsrail'in ateşkesi bozma eğilimine karşı yoğun diplomasi aralıksız sürdürülüyor.

#4
Foto - Ahmet Hakan, "Erdoğan, DEM’in son dönemlerdeki tutumundan memnun değil" dedi, "ama"sını bakın nasıl açıkladı

SONUÇ DÖRT: Türk askeri Gazze'ye gidecek mi? Erdoğan'ın mesajlarından çıkardığım sonuç: Bu konuda müzakereler sürüyor. Henüz netleşmiş bir durum yok. SONUÇ BEŞ: Gazze'nin imar ve inşası... Bu da çok önemli bir konu. Bunun için finans desteği şart. Erdoğan'ın mesajlarından çıkardığım sonuç: Körfez gezisinde en ağırlık verdiği konulardan biri bu olmuş.

#5
Foto - Ahmet Hakan, "Erdoğan, DEM’in son dönemlerdeki tutumundan memnun değil" dedi, "ama"sını bakın nasıl açıkladı

SONUÇ ALTI: Terörsüz Türkiye perspektifi açısından DEM Parti'nin durumu... Erdoğan'ın mesajlarından çıkardığım sonuç: DEM'in son dönemlerdeki tutumundan memnun değil ama DEM'den umudunu da kesmemiş. SONUÇ YEDİ: Irak ve Suriye tezkerelerine CHP'nin ret oyu vermesi... Erdoğan'ın mesajlarından çıkardığım sonuç: Bu konuda CHP'nin çizgisini hiç beğenmiyor. 'Parti meselesi ile memleket meselesini ayıramıyorlar' diyor."

#6
Foto - Ahmet Hakan, "Erdoğan, DEM’in son dönemlerdeki tutumundan memnun değil" dedi, "ama"sını bakın nasıl açıkladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kul

Erdoganin dem den ne umudu olabilirki.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Yunanistan'dan Türkiye kararı
Dünya

Yunanistan'dan Türkiye kararı

Komşu ülke Yunanistan, Türkiye ile bağlantılı iki ana sınır kapısında kapsamlı modernizasyon çalışması başlattığını duyurdu...
Sıcak saatler! Askeri tesis vuruldu
Dünya

Sıcak saatler! Askeri tesis vuruldu

Rusya'dan yapılan açıklamada "Kiev'in terör saldırılarına karşı Ukrayna'nın askeri sanayi işletmelerini vurduk" ifadeleri kullanıldı. ..
"Biz de Türkiye'den satın almak istiyoruz"
Gündem

"Biz de Türkiye'den satın almak istiyoruz"

Karpowership, yüzer enerji santrali "Powership" projesiyle Afrika'da 8 ülkenin elektrik ihtiyacını karşılıyor. Şirketin, ek finansman gerekm..
e-Devlet’e yeni özellik! Hepsi tek ekranda gözükecek
Gündem

e-Devlet’e yeni özellik! Hepsi tek ekranda gözükecek

e-Devlet Kapısı'nda yeni hizmete alınan "e-Tebligatlarım" hizmetiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ve PTT Ul..
Çikolata ve reçelle suikast girişimi! Son 1 ayda üç suikastten kurtuldu
Gündem

Çikolata ve reçelle suikast girişimi! Son 1 ayda üç suikastten kurtuldu

Ekvador Cumhurbaşkanı Daniel Noboa, son bir ayda bir değil, iki değil, tam üç olası suikast girişiminden sağ çıktığını söyledi...
11 kent için kuvvetli yağış uyarısı!
Gündem

11 kent için kuvvetli yağış uyarısı!

Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yer alan 11 il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23