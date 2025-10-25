Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: Ahmet Hakan, “Erdoğan, DEM’in son dönemlerdeki tutumundan memnun değil” dedi, “ama”sını bakın nasıl açıkladı
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın son Körfez gezisi dönüşünde yaptığı açıklamaları yedi başlıkta değerlendirdi. Hakan, Erdoğan'ın mesajlarında dikkat çeken noktalardan birinin DEM Parti'ye bakışı olduğunu yazdı. Hakan, "Erdoğan'ın mesajlarından çıkardığım sonuç: DEM'in son dönemlerdeki tutumundan memnun değil ama DEM'den umudunu da kesmemiş," dedi.