Erdoğan müthiş desteği duyurdu: 4 milyar lira verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı"nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne bu gazi mekana hoş geldiniz. Bilgi teknolojileri alanında son yıllarda yaşanan gelişmeler vatandaşımızın işini birçok alanda kolaylaştırdı. Sürdürülebilir ekonominin sağlanabilmesi için gelişen teknolojiyi yakından takip ediyor, sürdürülen çalışmaları destekliyoruz. Teknolojinin gelişmesi sadece ülkemizde değil, dünyada da büyük çapta nitelikli iş gücü ortaya çıkardı. İleri teknolojiye dayalı ürünlerin programlanması projelerinde iyi yetişmiş çok sayıda çalışana ihtiyaç duyuluyor. Eğitim alan mezunların sayısını artırmaya gayret ediyoruz. Yakın gelecekte günümüzde var olan mesleğin yerine yenilerinin ikame edileceğinin farkındayız.

Araştırma geliştirme merkezleri, teknoparklarla tersine beyin göçü teşviklerimizle önemli bir yere geldik. 2030 yılına kadar 100 bin teknoloji girişimini kurma kararlılığımızı geçtiğimiz aylarda ilan ettik. Geleceğin mesleği sayısını 25'ten 100'e çıkardık. İş başı eğitim programlarının süresini 6 aydan 9 aya yükselttik.

5 önemli unsur kalkınmamızın temelini teşkil ediyor. Yatırım, istihdam, ihracat, üretim, cari fazla yoluyla büyüme. Nitelikli iş gücünü artırma gayesiyle 2020 yılında başlattığımız 1 milyon yazılımcı projemiz bu anlayışla ortaya çıktı. Portala kayıt yaptıran vatandaşımız 33 iş kolundan birini seçerek sistemdeki 216 eğitime dahil olabiliyor. Gördüğü ilgi sebebiyle projemizi devam ettirme, sistemdeki eğitim sayısını 2 katına çıkarma kararı aldık.

HMB bünyesinde başlattığımız 1 milyon yazılımcı istihdamı projesinin kendi alanlarındaki bölümlerine 5 ayrı bakanlığımız destek veriyor. 20 bine yakın gencimizin ölçme, değerlendirme sonuçları işverenlerle paylaşıldı. Teknolojinin durduğunuzda geri kaldığınız alan olduğunu unutmadan eğitim programlarını sürekli yeniliyoruz. Ülkemizin 81 iline yayılan merkezlerimiz gençlerimize istihdam alanında da rehberlik etmeye başladı. Mesleki yeterlilik kurumumuz da proje kapsamındaki iş kollarında kendini geliştiren gençlerin mesleki belgelendirme süreçlerinde yer alıyor. Verilen emek ve kazanılan becerilerin belgelendirilmesini temin ediyoruz.

Özel sektörümüzü temsilen TOBB projemize paydaş olarak katılmıştır. Birliğimiz yardımcı ve yazılımcı istihdamı sağlayacak sektörlerden projede kayıtlı gençlerimizle buluşturulmasına aracılık ediyor.

Türkiye'nin en büyük şirketlerinin aralarında olduğu 237 şirketin arasında açılan iş ilanlarına 10 binden fazla gencimiz başvuru yaptı. 1 milyon yazılımcı istihdamı programına destek verenlere teşekkür ediyorum.

Bilimin kaleleri olarak gördüğümüz üniversitelerin rektörlerine bilim ve teknoloji odaklı olmayan eğitim sisteminin çağı yakalayamayacağını hatırlatmak istiyorum. 76 üniversiteyle hükümeti devraldık, 208 üniversitemiz var. Her ilimizde üniversite yoktu, 81 ilin 81'inde üniversite var. Şimdi benim profesörüm, doçentim, doktorum nereye gidiyor, Iğdır'a Muş'a gidiyor. Gencimizi bulunduğu ilde üniversitesiyle bir arada yetişmesine yardımcı oluyor. İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendin bilmezsen ya nice okumaktır.

Medeniyet bu. İlmi Anadolu'ya tüm annelerimizin babalarımızın babalarına yaygınlaştırmayı hamdolsun biz gerçekleştirdik. Teknoloji alanındaki girişimlerin ülkemizin ekonomik alanındaki büyümesinin milyar dolarlık değerlemeye ulaşan bilişim şirketlerine bakarak görebiliriz. İnşallah önümüzdeki dönemde çok daha fazla sayıda başarı örneklerini ülkemize birlikte kazandıracağız. Bilişim sektörünün bir diğer özelliği de mekandan bağımsız çalışmaya imkan sağlamasıdır.

Eskiden tarih kitapları insanların göçebeliğini yazardı. Şimdi hizmetlerin göçebeliğini konuşuyoruz. Dijital göçebeliğin yaygınlaşması özellikle gelişmekte olan illerimizdeki gençlerimizin bilgi teknolojileri alanında istihdamını kolaylaştırıyor. Esasen bilgi teknolojilerinin hızla gelişmesiyle ortaya çıkan nitelikli personel ihtiyacını somut olarak görmeye başladık. Togg üreticileri tarafından mobil cihaz olarak tanımlanıyor. Bu sınıftaki araçların üretimi yanında bakımı için de daha çok nitelikli personele ihtiyaç olacak. Temel eğitim grubundaki çocuklarımız ve ebeveynleri için hazırlanan eğitimlere gösterilen yüksek ilgiyi buna bağlıyoruz. 7 yaşından başlayıp 70 yaş üstüne çıkan kullanıcı çeşitliliği milletimizin teknolojik gelişmeleri sahiplendiğini gösteriyor. Benim torunum bile evde bizi solladı gidiyor. Bu projeyle dijital alana giriş yapan evlatlarımızın ilerde neler başaracaklarını hayal edebiliyoruz.

Benzer gelişmelere özel sektör şirketlerimizde de şahit oluyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli başlıklarının bilim, iletişim, verimlilik olduğunu sizlere hatırlatmak isterim. İstihdamda 31 milyonu geçerek tarihimizin en büyük rakamına ulaşmak en büyük sevinç kaynağımızdır. 1,5 milyona yakın istihdam sağlamış olmamız programın gücüne işaret ediyor. Kurumsal yapılardaki iş yapma biçimlerindeki değişimi hızla ülkemize uyarlayacak çalışmalar yürütüyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda altyapıya yapılan yatırımı taçlandırarak Türkiye Yüzyılı'na güçlü giriş yapmayı hedefliyoruz.

Hala çözmemiz gereken sıkıntılarımız var. Hiçbiri önümüzdeki fırsat ve imkanları en iyi şekilde değerlendirmemize mani değildir. Milletimizin bu alandaki heyecanını gayretini desteklemek için müjdelerimizi paylaşmak istiyorum.

Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında açıkladığımız 200 milyar liralık desteğin 4 milyar liralık kısmını teknoloji destek paketi olarak ayırdık. Bu paketle teknoloji odaklı yazılımı, blok zincir, akıllı şehir gibi alanlarda KOBİ ölçeğindeki firmaları destekleyeceğiz.

1 milyar lira kefalet limitli KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerini tamamlamalarını istiyoruz.

Veri merkezi sektörümüzü geliştirmek, bulut işletmecilerini ülkemize çekmek amacıyla mali teşvikler yanında mevzuat çalışması yapıyoruz.

Araştırma geliştirme merkezleri ve teknoloji geliştirme merkezlerinde çalışan bilişim personeline yüzde 100 uzaktan çalışma desteği sağlayacağız. Demek ki isabetli işler yapıyoruz.

Kamuda görev yapan bilişim personelinin sayısında 2023'te çok ciddi oranda artırıma gideceğiz.

Kamu bankalarımız vasıtasıyla bilişim alanında girişimlere 6 ay geri ödemesiz girişimci kredisi vereceğiz.

İmalat ve bilişim sektörlerinde ilave istihdam yapan işyerlerine verilen aylık 10 bin lira olan prim desteğini 2023 sonuna kadar uzatacağız.