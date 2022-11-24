Cumhurbaşkanı Erdoğan: 7,5 milyardan 651 milyar liraya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 81 ilden gelen öğretmenlerle Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda bir araya geldi.

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları:

Arzu Özsoy ile Ayşenur Alkan başta omak üzere teröre kurban verdiğimiz tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum. Bizim varlık sebebimiz öğretmenlerimizdir. Eğer Cumhurbaşkanı olduysak bunun tohumlamasını yapan öğretmenlerimizdir. Biz onlarla buraya tırmandık, durup dururken olmadı.

192 kahramanın hiçbirinin unutulmasına izin vermeyeceğiz. Öğretmenlerimizin canlarını kasteden alçaklara döktükleri her kanın hesabını misliyle sormaya devam edeceğiz. Silahlı kuvvetlerimiz, hava harekatlarıyla saldırıların planlandığı terör yuvalarını darmadağın ediyorlar. Şu anda parlamentomuzda bundan rahatsız olan maalesef ne idüğü belirsiz birileri var. Bundan niye rahatsızlar? Nerede bir terörist varsa bu milletin güvenlik teşkilatı orada olacak.

Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te de olacağız, velhasıl nerede varsa orada olacağız. Bizim öğretmenimize eli kalkanın biz her şeyini darmadağın ederiz. Bu, bundan sonra da böyle gidecek. Ülkemize yönelik terör tehdidi tamamen sona erene kadar sınırlarımız içinde ve dışında mücadelemizi devam ettireceğiz.

Kültürümüzde öğretmen, bir kuyumcu titizliğinde öğrencisinin içindeki o cevheri işleyen bir gönül işçisidir.

Öğretmenlerimiz, karakterimizin de mimarlarıdır.

Türkiye büyüdükçe bunu her şeyden önce öğretmenlerimize yansıtmayı görev bildik. 120 kişilik sınıfların olduğu okullarımız vardı şimdi sayı 20'lere indi.

Okullarımızın bakımsızlıktan kurtararak her alanda en modern imkanlarla donattık. Öğretmenlerimizi de ihmal etmedik. Toplam 750 bin yeni öğretmen ataması yaparak eğitim ordumuzu güçlendirdik. Halen görev başındaki 100 öğretmenden 75'inin atamasını biz yaptık. Bu yıl da bütçede Aslan payını eğitime ayırdık. 20 yıl önce eğitime ayrılan bütçe 7.5 milyar liraydı. Önümüzdeki yıl için eğitim bütçemizi 651 milyar lira olarak belirledik.

Eğitim - öğretim, böyle gelmiş böyle gider anlayışı ile yürütülebilecek bir faaliyet değil. Eğitime ilişkin her reformu, her kararı uzun istişareler neticesinde artısını eksisini iyi hesap ederek tasarladık. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu da bu yaklaşımın bir hasılası olarak ortaya çıkardık. Kanun yürürlüğe girer girmez önüne arkasına bakmadan birileri öğretmenlerimizi kışkırtmaya başladı. Tamamı yalan bilgilerle devletimiz ile öğretmenlerimiz arasına fitne sokmaya çalıştılar. Ama öğretmenlerimiz bu kirli oyuna gelmedi. Şartları taşıyan öğretmenlerimizi yüzde 95'i kariyer sistemine başvurmuştur. Başvuranların yüzde 99'u sınava girmiştir. Kariyerlerine ve geleceklerine sahip çıkan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.

Uzman öğretmenlik sınavına başvuran 432 bin öğretmenin 422 bin 368'i sınavda başarılı oldu. Muaf olanlarla birlikte toplam 516 bin öğretmenimiz uzman öğretmen olma hakkı kazandı. Başöğretmenlik sınavına başvuran 68 bin öğretmenin 66 bini sınavda başarılı oldu. 257 uzman öğretmenimiz ise doktorayı tamamladıkları için sınavdan muaf tutulmuşlardır. 66 bin öğretmenimiz başöğretmen olma hakkını kazandı. Önümüzdeki dönemi Türkiye Yüzyılı yaparak evlatlarımıza daha müreffeh bir ülke bırakacağız.