Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş 'altın' açıklaması

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bankalardaki altın hesaplarında tutulan birikimler fiziki altın olarak da alınabilecek. Darphane altın ürünleri bazında açılan hesaplar fiziki altın olarak istenebilecek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası altınlarla ilgili alınan kararları açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Dışarıdan yapılabilecek saldırılara karşı bir benzerini içeride de kurmuş olduk. Parasının değerini korumak isteyen vatandaşlarımız, iş dünyasına sunulan alternatiflerin piyasalar tarafından kabul gördüğünü gördü. 78 milyarlık geçişin yaşanması, vatandaşlarımızın ekonomi programımıza olan güvenin işaretidir.

Katılım finans kurumlarını da dahil ederek bu uygulamayı genişletiyoruz. Bu yaklaşımı yeni araçlar, yöntemlerle 2022'de daha da güçlendireceğiz. Tedbir paketinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği imkanlarla hayata geçirilebilecek olanların tamamını uygulamaya soktuk. Merkez Bankası Döviz Tevdiat ve Altın Hesaplarından TL'ye dönüşmesine ilişkin tebliğleri yayınladık.

'Stopaj oranı sıfıra çekildi'

İhracatçı ve ithalatçı firmalara TL vadeli döviz satım ihalesine başlandı. Bu satışlardaki stopaj oranı sıfıra çekildi. Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması çalışmaları kapsamında hurda altın değerlenmesinde kullanılmasında asgari rakamında değişiklik yapıldı.

'Fiziki altın olarak istenebilecek'

Bankalardaki altın hesaplarında tutulan birikimler fiziki altın olarak da alınabilecek. Darphane altın ürünleri bazında açılan hesaplar fiziki altın olarak istenebilecek. Kredi garanti fonu daha aktif çalışmasıyla ilgili protokol yakında hayata geçiriyor.

TL için Hazine desteğine, ihracat, imalat sanayi şirketleri için kurumlar vergisinde 1 puanlık indirim, bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısını yüzde 30'a çıkartılmasına, yatırım fonlarından elde edilen kâr paylarından istisnayla ilgili kanun değişikliği düzenlemeleri yarın Meclis'in takdirine sunuluyor.