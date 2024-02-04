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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Tüm Türkiye'ye az önce ilan etti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Tüm Türkiye'ye az önce ilan etti

Yeniakit Publisher
2024-02-04 14:23:00 - 2024-02-04 14:24:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Tüm Türkiye'ye az önce ilan etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi açılışında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde konuşuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

-Resmi açılışını yaptığımı Gaziantep Şehir Hastanemizin şehrimize, bölgemizi ülkemizi hayırlı olmasını diliyorum.

-Gaziantep'e böyle eserler yakışır.
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-680 bin metrekare kapalı alanı bulan hastanemiz, toplam 1875 yatak kapasitesi, 64 ameliyathanesi ile 4 bin 500 araçlık otoparkıyla sizlere hizmet verecektir. Yine bugün burada hastanemize güvenli ve konforlu ulaşımı sağlayacak bağlantı kavşağımızı resmen hizmete açıyoruz.

"Burası bölgenin çekim merkezi olacak"

-Öyle bir şehir ki burası bölgenin çekim merkezi olacak. Bu hastanelerimizle bölgede inşallah sıkıntı yaşamayacağız. Gaziantepli kardeşlerimiz artık üst düzey sağlık hizmetinden faydalanacaklar. Birimlerinin bir kısmındaki donanım ve personel eksikler giderilince randevu konusundaki sıkıntılar da ortadan kalkacaktır. Sağlık Bakanlığımızın kısa sürede tüm bunları çözeceğine inanıyorum.

-Bugün İslahiye'ye gidecektik ancak aşırı sisten ötürü bakan arkadaşlarımı oraya gönderdim. Bağlantı yoluyla oradaki açılışlarımızı da yapacağız. Deprem konutlarımızın kura çekimi ve anahtar teslimlerini gerçekleştireceğiz. 53 binin üzerinde hayatını kaybeden vatadandaşımızı rahmetle yaad ediyorum. 14 milyonu insani etkileten asrın afetinin üzerinden bir yıl geçmişken yaraları sarma sözümüzü yerine getiriyoruz. Hak sahiplerine ilk konutlarını teslim ediyoruz.

 

 

 

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