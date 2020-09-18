Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklama! Oruç Reis görevine dönecek mi?

Cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğu akdeniz gerilimine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yunanistan gövde gösterisi yaparsa, biz daha büyüğünü yaparız diyen Erdoğan, Oruç Reis’in yakın zamanda göreve döneceğini söyledi.

Tamir bakım süreci nedeniyle bir süredir sahalardan uzak duran Oruç Reis petrol araştırma gemisi tersanedeki bakım süreci bittiği gibi görev yerine dönecek.

Miçotakis ile görüşme konusuna da değinen Erdoğan, “Bununla ilgili bir sıkıntımız yok, biz her zaman iyi niyetli olarak görüşmeye hazırız. Ama kalkıp da Yunanistan Cumhurbaşkanı ile adaya gelip gövde gösterisi yaparsa biz daha büyüğünü yaparız” ifadelerini kullandı.