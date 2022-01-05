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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fethi Sekin paylaşımı!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fethi Sekin paylaşımı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan 5 yıl önce teröristlere girdiği çatışmada şehit olan kahraman Fethi Sekin'in şehadetinin yıldönümünde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu

Yeniakit Publisher
2022-01-05 12:02:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fethi Sekin paylaşımı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Canı pahasına teröristlerin hain saldırısını engelleyen, mücadelesiyle tüm dünyaya tarihî bir mesaj veren kahraman polisimiz Fethi Sekin’i şehadetinin 5. yıl dönümünde rahmetle, minnetle yâd ediyorum.

Vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi hürmetle anıyorum." dedi.

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