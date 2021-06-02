Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz çıkışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT 1 ve TRT Haber ortak yayınında ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştüğünü dile getiren Erdoğan, faizlerin gerektiğini söyledi.

"Faizleri düşürmemiz şart"

Erdoğan, "Bu konuda yine aynı iddianın peşindeyim. Bugün Merkez Bankası Başkanı ile görüştüm. Bizim faizleri düşürmemiz şart. Faiz yükünü biz yatırımların üzerinden kaldırırsak, maliyetlerin üzerinden kaldırırsak, ondan sonra maliyet enflasyonunu tekikleyen faiz olduğu için rahatlama dönemine inşallah girmiş olacağız." dedi.

"Görüşmelerimiz sürüyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizm sezonuna ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Rusya, Ukrayna ve Almanya'dan olumlu sinyaller alındığını ifade eden Erdoğan, "Şu anda yatırımımız artıyor. İstihdam artıyor. Bu işsizliği aşağıya çekecek. İşsizlikte de en önemli mevsimsel işsizlik. Bunu ortadan kaldıran turizmdir. Brüksel'de Boris Johnson'la NATO toplantısında görüşmem olacak. Tüm bunların yanında bize daha çok turist hangi ülkeden geliyorsa onlarla konuşmalarım olacak. Bütün operatörler ve Turizm Bakanımız ümitlerini yitirmediler. Turizmde inşallah bir hareketlenme görüyoruz. Rusya, Ukrayna, Almanya'dan olumlu sinyalleri alıyoruz. Turizm gelirlerimizin artması için görüşmelerimiz sürüyor." dedi.