Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-16 resti: Başımızın çaresine bakacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB, 52 yıldır bizi yanına yaklaştırmayacak, sonra 'Niçin şurayla görüştü, niçin burayla görüştü' diyecek. Görüşürüm. AB'ye bu noktada hesap verecek değiliz" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"AB, 52 yıldır bizi yanına yaklaştırmayacak, sonra 'Niçin şurayla görüştü, niçin burayla görüştü' diyecek. Görüşürüm. AB'ye bu noktada hesap verecek değiliz"

"Biz dünyanın parçasıyız, ne Doğu'nun ne Batı'nın. Ama Avrupa Birliği 52 yıldır bizi devamlı oyalamıştır, bizi ne yazık ki hala üye yapmamıştır."

"(AB) Güçlü konumu olan Türkiye'nin oyalama taktikleriyle bir kenarda tutulması çok manidardır. İster istemez farklı arayışlara girme durumunda olabiliriz."

"Siyasi yaklaşımla F-16 konusunda Türkiye'ye yaptırım uygulama yoluna gitmek iki dost ülke için çok yanlış. En son Biden, çözüm noktasında bana söz verdi."

"F-16 konusunda eğer biz Amerika'dan istediğimiz neticeyi alamazsak ne yapacağız? Başımızın çaresine bakacağız."

"Seçimleri kazanma noktasında endişemiz yok. Meydanların dilini iyi bilirim. Halkımızın teveccühü devam ettikçe bizi kimse tutamaz. Çünkü alternatif yok."