Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan evlenecek gençlere müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstasyon Meydanı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, Adana-Mersin demiryolunu yenileyerek, ilave hat yaparak seyahat süresini yarıya düşürdüklerini, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattını da 2025 yılında hizmete alacaklarını belirtti.

Adana'yı kimsenin insafına bırakmayacaklarını, diğer ulaşım sorunlarını çözdükleri gibi yoldan, metroya tüm ihtiyaçlarını da yine kendilerinin karşılayacağını ifade eden Erdoğan, "Bölgesel havalimanımız açıldıktan sonra Şakir Paşa'nın, bu yalancı kapatılacağını söylüyor, değerli kardeşlerim bizim için Adanalı ne derse odur, Adanalı ne derse, biz onu yaparız. Adana'yı Doğu Akdeniz'in en büyük lojistik üssü yapmakta kararlıyız. Burada yapacağımız limanla ülkemizin uluslararası taşımacılıktaki payını katlayarak, artıracağız. Ama bu adam yalancı, akşam yalan sabah yalan, yani neye dayanarak bunu söylüyorsun? Adanalı kazanacak, Türkiye kazanacak." diye konuştu.

Adana'ya 11 baraj, 38 sulama tesisi, 9 arazi toplulaştırma, 59 taşkın koruma tesisi, 1 gölet ve 28 hidroelektrik santral inşa ettiklerini belirten Erdoğan, "Adana'da 1,2 milyon dekar zirai araziyi sulamaya açarak çiftçilerimize yıllık 3,5 milyar lira tutarında zirai gelir artışı sağladık. Şu anda inşaat çalışmaları devam eden 10 sulama tesisiyle de 667 bin dekar mümbit araziyi daha sulamaya açacağız." dedi.

Erdoğan, Adanalı çiftçilere 6,5 milyar liralık tarımsal destek verdiklerini, şehirde 2 yeni organize sanayi bölgesi, 3 endüstri bölgesi, bir teknokent, 12 araştırma geliştirme merkezi, 8 tasarım merkezi kurduklarını söyledi.

Enerjide 200 bin abonesi olan şehri ve 10 ilçesini doğal gaza kavuşturduklarını, gelecek dönemde Aladağ, Feke, Karataş, Saimbeyli ve Tufanbeyli'ye de doğal gaz getireceklerini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Söz doğal gaza gelmişken, sizlerle ekonomide yaşanan sıkıntılar konusunda biraz dertleşmek istiyorum. Ülkemizi büyütürken, geliştirirken, güçlendirirken en çok saldırıya uğradığımız alanlardan biri ekonomi. Biz, 'küresel finans krizi ülkemizi teğet geçecek' dediğimizde birileri felaket tellallığı yapıyordu. Ardından Gezi olayları ile başlayan sürecin her aşamasında ekonomimiz de hedef alındı. Sokakları karıştırdılar. Terör örgütlerini ve darbecileri kullanarak istediklerini elde edemeyince, bu sefer doğrudan aşımıza, ekmeğimize, boğazımızdaki lokmaya kan doğramaya kalktılar. Hatırlarsanız, dünyada eşi benzeri görülmemiş şekilde, sosyal medyada mahvetme naraları atıldı. Muhalefet tarafından yine aynı dönemde 'Türkiye'ye yatırım yapmayın çağrısı' yapıldı. Türk ekonomisini kötülemek için Batılı kanallara şikayet dahil, her türlü ihaneti sergilediler. Biz milli güvenliğimize yönelik saldırılara cevabımızı nasıl kendi savunma sanayimizi kurarak, sınır ötesi harekatlarımızı yaparak cevap verdiysek, ekonomimize yönelik tuzakları da kendi ekonomik politikalarımızı hayata geçirerek göğüsledik. Elbette sıkıntılar çektik ama hamdolsun hepsi çökertildi."

Salgın gibi küresel bir felaket dönemini ülke için fırsata dönüştürmeyi başardıklarını belirten Erdoğan, kur hareketleri üzerinden yaşanan dalgalanmaları milletin her kesiminin refahını ülke kaynaklarından elde edilen gelirlerle yükselterek, dizginlediklerini ifade etti.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Karadeniz gazı, bu gayretlerimizin en önemli sonuçlarından biridir. Şimdi buna Gabar'da bulduğumuz petrolü de ekledik. Güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir kaynaklarda Avrupa'da ilk sıraya çıktık. Savunma sanayi ürünlerimize harcadığımız kaynak ve vakit artık kazanç olarak geri dönmeye başladı. Organize sanayi bölgelerimizdeki fabrikalarımız, endüstri bölgelerimiz ülkemizin her köşesine yayılan üretim tesislerimiz harıl harıl çalışıyor. Bu şekilde ülkemiz hem dışa bağımlılıktan kurtuluyor hem de çok ciddi gelir kaynağı elde ediyoruz. Peki bu şekilde elde ettiğimiz milyarlarca doları ne yapacağız? Biliyorsunuz, hükümetlerimizin ilk dönemlerinde tüm gücümüzü ülkemizin altyapı eksiklerinin tamamlanmasına verdik. Okul yaptık, hastane yaptık, konut yaptık, baraj yaptık, yol yaptık, köprü yaptık, tünel yaptık, velhasıl, hamdolsun altyapımızı önemli ölçüde tamamladık. Artık elimizdeki kaynakları milletimizin refahını yükseltmek için biraz daha kullanma imkanına sahibiz."

"Her bir hanemizin asgari bir gelir seviyesinin altında kalmamasını temin edeceğiz"

Gelecek dönemde yapılması planlanan çalışmalara yönelik video film gösterildikten sonra Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte bunlar sadece yüzlerce, binlerce projeden bazıları. Halihazırdaki tabloya göre, önümüzdeki dönemde 100 milyar doları bulacak bir kaynağı bu şekilde milletimizin emrine vereceğiz. Bununla çalışana, emekliye, kadına, gence, engelliye, üreticiye, velhasıl ülkemizdeki her kesime destek olabileceğiz. Yani bay bay Kemal gibi Londra'nın tefecilerinden 300 milyar dolar alacakmış. İnandınız mı, inanıyor musunuz? Böyle bir yalancıya bu güzelim ülke teslim edilir mi? Fakat biz ne yapıyoruz. Doğal gaz ve petrol gelirlerimizin bir kısmıyla Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Bizimki artık kaynağımız ortada. Bu banka vasıtasıyla ev hanımlarımızın emekliliğine, primlerinin üçte birini ödeyerek katkı sağlayacağız. Gençlerimizin eğitimden istihdama, kendi işini kurmadan evliliğine kadar attıkları her adımda yanlarında yer alacağız. Evlenecek gençlerimize 150 bin lira faizsiz, ilk 2 yılı ödemesiz, 4 yıllık kredi vererek düğünlerindeki ilk hediyelerini biz takmış olacağız. Her hanede en az bir çalışan olmasını sağlayacağız. Her bir hanemizin asgari bir gelir seviyesinin altında kalmamasını temin edeceğiz. Kadını ve genciyle aile yapımızı güçlendirecek, daha pek çok adım atacağız. Bunun için 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'na sıkı sahip çıkmamız gerekiyor. Sizlerden bir kez daha duymak istiyorum. Tercihimizi doğrudan yana yapıyor muyuz?"

Miting alanında, "Biz TOGG ile tam yol ileri, onlar ancak anarya" ve "Adanalı merttir, yanlışa düşmez, vefası büyüktür, reisini üzmez" pankartları yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti Adana milletvekili adayları ve Cumhur İttifakı milletvekili adayları ile vatandaşları selamladı.

Mitinge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldı.