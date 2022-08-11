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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik paylaşımı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik’i şehadetlerinin 5. yılında andı.

Yeniakit Publisher
2022-08-11 22:07:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda şu ifadeler yer aldı: Terör örgütü PKK’nın alçakça katlettiği Eren evladımız ile Jandarma Astsubay’ımız Ferhat Gedik’i şehadetlerinin 5. yılında tazimle yâd ediyorum.

Şehitlerimizin eli kanlı katiller sürüsüne cesurca karşı gelişinden aldığımız güçle terörle mücadelemize aman vermeden devam edeceğiz.

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