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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enkazdan kurtarılan 3 yaşındaki Elif'e mesaj
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enkazdan kurtarılan 3 yaşındaki Elif'e mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir depreminde 65 saat sonra enkazdan yaralı kurtulan Elif için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 18:05:00 - 2020-11-02 18:17:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enkazdan kurtarılan 3 yaşındaki Elif'e mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir depreminde 65 saat sonra Doğanlar Apartmanı’nda enkazdan yaralı kurtulan Elif için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Erdoğan paylaşımında, "Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum.. " ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın o paylaşımı:

65 saat sonra mucizevi kurtuluş

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Bayraklı’da çöken Doğanlar Apartmanı’nda enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek 65 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.

Elif Perinçek'in annesi Seher Dereli Perinçek ile 10 yaşındaki ikiz ablaları Elzem ve Elif Perinçek de yaklaşık 23 saat sonra enkazdan yaralı olarak kurtarılmıştı. Ağabeyi 7 yaşındaki Umut ise enkazda yaşamını yitirmişti.

Fahrettin Koca'dan ilk açıklama

Minik Elif ile ilgili sosyal medya hesabından müjdeli haberi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "ELİF PERİNÇEK. 65 saat sonra kurtarıldı. 3 yaşında. SAĞLIK DURUMU: Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'yi sevinç gözyaşlarına boğdu! 65 saat sonra kurtarılan Elif'ten ilk görüntü
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