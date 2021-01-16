Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emojili kar paylaşımı
İstanbul'da kar yağışının etkili olmaya başlamasının ardından sosyal medyada yapılan kar paylaşımlarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da eklendi. Erdoğan, geçmiş dönemdeki kar fotoğrafını emojili açıklamayla paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından kar yağışı altında şemsiye ile yürüdüğü bir fotoğrafı paylaştı.
Erdoğan'dan 'kar hatırası' fotoğrafı
Erdoğan, sosyal medya hesapları Telegram, BİP ve Instagram'dan kar yağışı altında şemsiye ile yürüdüğü bir fotoğrafı siyah beyaz olarak paylaşarak, "Birkaç yıl öncesinden bir kar hatırası" ifadelerini kullandı.