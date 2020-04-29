Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dur ihtarına uymadığı için vurulan gencin babasına telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, polis kurşunuyla hayatını kaybeden Suriyeli gencin ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine açılan uyarı ateşi sırasında kazara vurularak hayatını kaybeden Suriye uyruklu Ali Hemdan El Asani'nin babası Adnan Hemdan El Asani ile telefonda görüşerek taziyelerini iletmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede, hayatını kaybeden Ali Hemdan El Asani’ye Allah’tan rahmet, ailesine baş sağlığı dilemiştir.

Yaşanan elim hadise nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Sayın Cumhurbaşkanımız, olayla ilgili hukuki sürecin başladığını ve konunun sonuna kadar takipçisi olunacağını belirtmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, “Ali bizim de evladımızdır, onun hakkını hukukunu koruma noktasında hiç şüpheniz olmasın.” demiştir.

Suriye halkına selam ve sevgilerini ileten Sayın Cumhurbaşkanımız, dün Afrin’de terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen kanlı saldırıyı hazırlayan teröristin yakalandığını da ifade etmiştir.