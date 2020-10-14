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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Azerbaycan mesajı
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Azerbaycan mesajı

AK Parti TBMM Grup Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Azerbaycanlı kardeşlerimize her türlü desteği vermeye varız, yine vereceğiz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 14:23:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Azerbaycan mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Karabağ'daki çatışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Azerbaycan ile ilgili ana muhalefetten ciddi bir ses çıktığını duydunuz mu? Görüşme talebinde bulunduklarında Azerbaycan olumsuz yanıt veriyor. Ermeni yönetimlerinin yanında yer alırsanız bu millet size hoşgeldin demez. Azerbaycan işgal altındaki topraklarını istiyor, versenize topraklarını. Eğer dünyada insan hakları demokrasi varsa size de 30 yıldır bu işte görevliyseniz yapmanız gerken toprakları vermek" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Ermenistan'a karşı savaşmaları için Suriye'den mücahitleri gönderdiği iddiaları hakkında konuşan Erdoğan, "Bize Suriye'den mücahitleri oraya gönderdiniz diyorlar. Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz Azeri kardeşlerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Suriyeli mücahitlerin kendi topraklarında işi var, oraya gitmezler." dedi.

Erdoğan, "Azerbaycanlı kardeşlerimize her türlü desteği vermeye varız, yine vereceğiz. Minsk üçlüsünün içerisinde olanların verdiği desteği niye konuşmuyorsunuz? Rusya'dan, aynı şekilde Fransa'dan bu kadar silahlar geliyor. Bunları niye konuşmuyorsunuz?" diye konuştu.

 

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Yorumlar

Asim keskin

Reis yeeden.goge kar haklisin, ama bu kadar acik acik denmezki. Simdi.rusla, abd. Ab. İran hepsi birden acikca bizde ermenistana destek verecegiz derse kimim daha isine yarar?? Kimsnein
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