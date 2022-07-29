Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dostu Hakan Hilmi Füzun'a son veda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akhisar Ulucami Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Hilmi Füzün'un öğle namazına müteakip Akhisar Yeni Camii'nde kılınacak cenaze namazına katıldı.

Erdoğan cenaze töreni sonrası açıklamalarda bulundu:

"Değerli kardeşlerim şu anda musallada çok sevdiğimiz bir kardeşimizi ahirete yolcu ediyoruz. Tabi Hakan kardeşimizle uzun bir kardeşliğimiz var. Bu kardeşliğimiz hep güçlenerek devam etti. Güçlenerek bugünlere geldik, şimdi de buradan ayrı bir duamız var. "