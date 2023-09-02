Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem açıklaması: Allah'ın izniyle ayağa kaldıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremin üzerinden 209 gün geçmiş olsa da yüreklerimizde açtığı yaralar hala tazeliğini koruyor. Enkazların altında kalarak aramızdan ayrılan hiçbir insanımızı unutmadık unutmayacağız. Depremin ilk günlerinden itibaren bu konudaki hassasiyetlerimizi gösterdik. Deprem bölgesinde yaşayan kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadık. Seçim döneminde depremzedelere bedava ev sözü verenler hem sözlerini hem de Hatay’la birlikte diğer şehirlerimizin de yolunu unuttu. Biz ise depremzede şehirlerimizi ziyaret ederek hem vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını hissettirdik hem de yürütülen çalışmaları yerinde görme imkanı bulduk. Aynı şekilde şov peşinde koşan deprem turistleri çekip gittikten sonra bile Hatay’la kardeş ilan ettiğimiz 94 belediyemiz başkanları ve ekipleriyle Hatay halkının yanında olmaya devam etti" dedi.

"Depremin yıktığı şehirleri Allah'ın izniyle ayağa kaldırmakta kararlıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremin siyasetini ve istismarını yapanlardan değil depremzedelerimizin acılarını paylaşanlardan, yüreklerine omuz verenlerden olduk. Sırf oy tercihlerinden dolayı depremzedelerimize hakaret edenlerden değil, siyasi görüşüne bakmadan 85 milyonun tamamını kucaklayanlardan olduk. Hatay’ımızı en son 28 Mayıs seçimlerinden 1 hafta önce ziyaret etmiş hem sizlerle dertleşmiş hem de Defne Devlet Hastanesi’ni açmıştık. Birilerinin tek kare fotoğraf üzerinden aleyhinde adeta bir linç kampanyası yürüttüğü hastanemiz, sahadaki zorluklara rağmen o günden bugüne Hataylı kardeşlerimize hizmet ediyor. Diğer sağlık projelerimizin de takibini yapıyoruz. Söz verdiğimiz şekilde inşallah onları da şehrimize kazandıracağız. Deprem bölgesini sadece fotoğraflardan görenler, 11 ilimizi etkileyen afetin büyüklüğünü anlamakta zorlanıyor. Özellikle depremin hemen ardından bölgeye yaptığımız ziyaretlerde nasıl bir tabii afetle karşı karşıya kaldığımızı görmüştük. Hatay ve ilçelerinin asrın felaketini yaşadığı tartışma götürmez bir gerçektir. Aynı şekilde devletimizin tüm sıkıntılara rağmen depremin yaralarını sarma konusundaki iradesi ve çabaları da bir başka hakikattir. Ekonomisi ne kadar güçlü olursa olsun böyle büyük bir felaketin altından kalkabilecek ülkelerin sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Şu hususun altını çizerek tekrar ifade etmek isterim. Çeşitli zorluklarla, sorunlarla, irademizi aşan bazı hususlarla karşılaşsak da depremin yıktığı şehirlerimizi Allah’ın izniyle ayağa kaldırmakta kararlıyız. Afet bölgesinde yaşayan kardeşlerimizin sıkıntılarını çok iyi biliyoruz. Vatandaşlarımızın kalıcı konutlara kavuşma isteklerinin de farkındayız. Biz de bu talep ve beklentileri karşılamak, sizleri bir an önce güvenli ve yeni yuvalarınıza kavuşturmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kısa süre önce Kahramanmaraş ve Adıyaman’da canlı bağlantı yoluyla binlerce deprem konutunun temelini attık. Aynı sevinci bugün siz Hataylı kardeşlerimizle yaşıyoruz" diye konuştu.