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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş ve parti kapatma açıklaması
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş ve parti kapatma açıklaması

AİHM’in eski HDP Eş Genel Başkanı PKK'lı Selahattin Demirtaş’la ilgili hak ihlali kararına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ilk yorum geldi. Ayrıca Erdoğan, HDP'nin kapatılması yönündeki çağrıları da değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 08:42:00 - 2020-12-23 08:43:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş ve parti kapatma açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı yaklaşık 4 saat sürdü. Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a ilişkin “Tutukluluğu sonlandırın” kararıyla ilgili, şunları söyledi:

AİHM terörle ilgili Türkiye’den giden her kararı onaylıyor. Daha kendi mahkemelerimizden bir karar çıkmadı. İç hukuk yolları tüketilmeden bu kararı alıyorlar. Türkiye aleyhine hareket ediliyor. Kendi adamlarını koruyorlar. Bu karar bizi bağlamaz.

Ayrıca toplantıda 100-150 sayfalık kararın çevirisi tamamlandıktan sonra inceleneceği belirtildi.

Parti kapatma konusu

Toplantıda parti kapatmalarla ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamaları da gündeme geldi. Erdoğan, “En çok bizim ağzımız yandı bu konuda. Parti kapatmayı AK Parti zorlaştırdı. Bu bizim kararımız zaten. Parti kapatmak yerine kişiler üzerinden bir ceza verilecekse verilmelidir” değerlendirmesini yaptı.

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve AK Parti Tanıtım ve Medya’dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da toplantıda bir sunum yaptı. Toplantıda koronavirüs nedeniyle ertelenen il kongrelerinin Ocak ayı içerisinde tekrar yapılmaya başlanması kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da toplantıların bir kısmına katılması planlanıyor.

Kaynak: Hürriyet

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