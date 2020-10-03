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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net mesaj: Bunu ya yaparlar ya da biz yaparız
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net mesaj: Bunu ya yaparlar ya da biz yaparız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Reyhanlı Barajı'nın açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 14:40:00 - 2020-10-03 15:19:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net mesaj: Bunu ya yaparlar ya da biz yaparız

Dün Konya Şehir Hastanesi'ni halkın hizmetine sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amik Ovası'nda 585 bin 160 dekar arazinin sulanmasını sağlayacak Reyhanlı Barajı'nın açılışını yaptı.

Reyhanlı Barajı'nın dışında Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı, Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi ve Hatay İçme Suyu Arıtma Tesisi de açıldı.

Hatay'da düzenlenen törene Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden video konferans yöntemi ile bağlandı.

Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin önemli ifadeler kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarından satırbaşları:

585 bin dekar arazi 450 milyon lira katkı ve 52 bin kişiye de istihdam sağlayacaktır.

Arazi toplulaştırma çalışmaları sürüyor. Göçmen kuşların güzergahında bulunan bölgemizde en önemli kuş cennetlerinden birini oluşturuyoruz.

Reyhanlı Barajı sayesinde Amik Ovası'nda afetin önüne de büyük ölçüde geçilecektir.

Geçen yıl 175 bin dekara kadar etkileyen taşkınlar 25 bin dekara kadar düşmüştü.

"Ya temizlerler ya da biz yaparız"

Suriyeli kardeşlerimizin yalnız olmadığını da gösterdik. Tıpkı Balkanlar’da Kafkaslar’da Akdeniz’de olduğu gibi sınır hattımızda istikrar sağlanana kadar aktif şekilde yer almaya devam edeceğiz. Terör örgütlerine ses çıkarmayanlar bizi yolumuzdan döndürememiştir, döndüremeyecektir.

Suriye ya bize söz verildiği şekilde temizlenir ya da bunu gider kendimiz yaparız. İdlib’de insanlık trajedisine hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz.

Ayrıntılar Geliyor...

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Yorumlar

Can

Dostum putin nereye kadar izin verirse.
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Espanyol

helal olsun sanareisimiz ve ekibi allah sizleri başımızdan eksik etmesin yiğitlerimiz maşşallah
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