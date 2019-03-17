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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’li başkan adayının sözlerine cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Adil Emecan’ın “Tayyip Bey’in İstanbul’da en çok sevdiği belediye başkanlarından biri bendim” sözlerine cevap verdi.

17 Mart 2019 Pazar 12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’li başkan adayının sözlerine cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Adil Emecan’ın “Tayyip Bey’in İstanbul’da en çok sevdiği belediye başkanlarından biri bendim” sözlerine cevap verdi. Erdoğan, “O zaman Anavatan Partiliydi, şimdi CHP’li. Bunlar bukalemun gibi” dedi.


CHP Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Adil Emecan, seçmenle buluştuğu bir toplantıda, “Ben Zeytinburnu’nda başkanken İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Tayyip Bey vardı. Tayyip Bey’in İstanbul’da en çok sevdiği belediye başkanlarından biri bendim” demişti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda düzenlenen mitingde CHP’li belediye başkan adayının sözlerine cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Zeytinburnu’nda Ömer kardeşimizin karşısına CHP’den bir aday çıkmış. Benimle ilgili de bir şeyler söylüyor. ‘Erdoğan en çok beni severdi’ diyormuş. Ya nereden çıktı bu iş? O zaman Anavatan Partiliydi, şimdi CHP’li. Bunlar bukalemun gibi. Duruş çok önemli. Zaten beyefendinin eşi de şu an CHP’den milletvekili. Bunlardan buraya hizmet olur mu?” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 12:47
  1. doğa

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