Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'cemevi' hamlesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan cemevlerine yönelik provokasyonun ardından anlamlı bir ziyarette bulunacak. Başkan Erdoğan, Ankara'da cemevi ziyaretinde Muharrem İftarı’nda Alevi Dedeleri ve akademisyenlerle bir araya gelecek.
Ankara'da cemevlerine yönelik provokasyonun ardından bir ilk gerçekleşecek. CNN TÜRK'e konuşan Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Haydar Baki Doğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'da bir cemevini ziyaret edeceğini duyurdu.
Ziyaret Muharrem Ayı'nın onuncu gününde olacak.
Alevi dedeleri ve akademisyenlerle buluşacak
Başkan Erdoğan, Muharrem İftarı'nda Türkiye'nin dört bir yanından davet edilen Alevi Dedeleri ve akademisyenlerle bir araya gelecek.
Bakan Soylu da katılacak
İftara 80 Alevi Dedenin yansıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılması bekleniyor.
Hüseyin Gazi Türbesi'ne ziyaret
Başkan Erdoğan'ın Hüseyin Gazi Türbesi'ni de ziyaret etmesi gündemde.
Geçtiğimiz günlerde de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi'ne ziyarette bulunmuştu.