Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle; Bu konuda uzun süredir aralıksız şekilde yoğun temas ve müzakereler yürüttük. Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünya piyasalarına ihracına yönelik mutabakatın İstanbul'da imzalanmasını sağladıl. Küresel gıda krizinin etkileri hafiflemeye başlayacak. Bunlar elbette bizim de memnüniyetle karşılayacağımız hususlar. Planın operasyonel boyutu inşallah İstanbul'dan yapılacak. Ukrayna'ya giden ve oradaki limanlardan gelen gemilerin emniyetli ve plana uygun seyrine birlikte yön verilecek. Yürütülen müzakereler çok hassas bir şekilde ilerledi. BM Genel Sekreteri'nin katkılarını bir kenara koyamayız. Sürecin ne kadar hassas olduğunu Odessa Limanı'na düzenlenen saldırıdan görüyoruz. Herkesten attıkları imzalara sahip çıkmaları ve sorumluklarına uygun şekilde hareket etmelerini bekliyoruz. Yoğun bir şekilde trafiğimizi artırdık. Biz anlaşmayı tüm unsurlarıyla hayata geçirmeye kararlıyız. Savaşın başından beri önceliğimiz ateşkesin sağlanmasının ardından barışın tesis edilmesi. Temenni ederim ki inşallah bunu da başarırız.

İsveç-Finlandiya ile zirve

Taviz vermeyi kimse bizden beklemesin dedik. NATO'nun kayıtlarına terör örgütlerinin girmiş olması, Madrid zirvesinin en başarılı yanıdır.

İsveç ve Finlandiya'dan teröre verilen desteğin kesilmesi noktasında somut beklentilerimiz var. İsveç'in caddelerinde polis korumasında yürüyüş yapıyorlar. Paçavraları ellerinde, malum sözde liderlerinin posterleri ellerinde. Bu şekilde yürüyorlar. Ama İsveç vatandaşının sağduyusu da ortada. 'Türkiye istiyorsa, Erdoğan istiyorsa, bunlar madem teröristtir verilmesi lazımdır' diyor. Aklıselimin gereği de bu. Oradaki bütün iltisaklı yapıların da kapatılması gerekiyor.

Kesinlikle Türkiye'den bu konuda bir taviz beklenmesin. Görüşmeleri yaptık. Gel gör ki hemen ertesi gün yine teröristler Stokholm caddelerinde gösteri yapıyorlar. Finlandiya'da gösteri yapıyorlar. İsveç somut adım atmaktan çok uzakta gözüküyor. Terör propagandası dahil, terör örgütü uzantılarını ülkemiz aleyhine faaliyette bulunmaktan alıkoymadıkları sürece bizden olumlu bir yaklaşım beklemesinler.

Bu iş zannedildiği gibi kolay değil. Ha dedik tamam hemen NATO'ya alsınlar... Yok böyle bir şey. Biz orada da bütün arkadaşlara bunu söyledik. Süreç bu şekilde işliyor. Madrid'teki bir davettir. Neticesini de bu eylemler belirleyecek. Siz teröristleri caddede koruma altında yürütürseniz, biz de bunları takip ediyoruz. Orada istihbaratımız var nerede ne olduğunu anında takip ediyoruz.

Emmanuel'le yaptığım görüşmede söyledim

Sadece İsveç ve Finlandiya değil; Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya böyle. Diğer İskandinav ülkelerinin tamamı böyle. Liderlerle görüşmede ben bunu kendilerine söyledim. Emmanuel'le yaptığım görüşmede, 'Siz ne yapacaksınız böyle devam mı edeceksiniz?' dedim. 'Bu böyle devam ederse, önümüze geldiği anda kusura bakmayın, bizim Parlamentomuz var, bu işe olumlu bakmaz' dedim.