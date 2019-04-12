Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Can Bartu için başsağlığı mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 83 yaşında hayatını kaybeden Fenerbahçe’nin efsane ismi Can Bartu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 83 yaşında hayatını kaybeden Fenerbahçe’nin efsane ismi Can Bartu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türk sporunun ve Fenerbahçe’nin efsane ismi Can Bartu’nun vefatını üzüntüyle öğrendim. Can Bartu’ya Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, Fenerbahçe ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum."

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