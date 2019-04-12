Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Can Bartu için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 83 yaşında hayatını kaybeden Fenerbahçe’nin efsane ismi Can Bartu için başsağlığı mesajı yayımladı.12 Nisan 2019 Cuma 16:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 83 yaşında hayatını kaybeden Fenerbahçe’nin efsane ismi Can Bartu için başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Türk sporunun ve Fenerbahçe’nin efsane ismi Can Bartu’nun vefatını üzüntüyle öğrendim. Can Bartu’ya Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, Fenerbahçe ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum."
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