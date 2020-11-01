Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Burhan Kuzu'nun vefatı sonrası açıklama
AK Parti kurucularından Burhan Kuzu'nun vefatı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üç dönem AK Parti’de milletvekilliği yapan anayasa hukukçusu Prof. Dr. Burhan Kuzu’nun vefatıyla ilgili bir taziye mesajı yayımladı.
Erdoğan açıklamasında şöyle dedi;
Bugün vefat haberini üzüntüyle aldığımız, AK Parti’mizin kurucularından, değerli yol arkadaşım Burhan Kuzu hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.
Rabbimden koronavirüs tedavisi gören tüm hastalarımıza acil şifalar temenni ediyorum.