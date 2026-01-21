  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brezilya lideri Silva'ya takdir

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brezilya lideri Silva'ya takdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonda görüştüğü Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'ya Gazze soykırımına sessiz kalmamasını takdirle karşıladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye ile Brezilya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Brezilya ilişkilerini birçok alanda geliştirmek ve ilerletmek için gayret göstermeyi sürdüreceklerini belirtti.

 

Erdoğan, Brezilya'nın Gazze soykırımına sessiz kalmamasını takdirle karşıladıklarını, Türkiye'nin Gazze'de kalıcı barışı tesis edecek tüm girişimleri önemli bulduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin, Gazze'de insani felaketin sona erdirilmesi, barışın sağlanması ve Gazze'nin yeniden inşası için gayret göstermeyi sürdüreceğini belirtti.

